Украинцы получат компенсацию за некачественный газ: как добиться перерасчета

Основным показателем качества является теплота сгорания, которая должна быть не менее 7600 ккал/м3.

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Когда оператор обязан возместить убытки за газ/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Когда можно подать заявление на проверку газа

Как заставить оператора сделать перерасчет

Украинцы имеют законное право требовать компенсацию, если выяснится, что в их дома поставляют некачественный или "разбавленный" газ. Поставщик, то есть оператор газораспределительной сети (ГРМ), несет ответственность за качество топлива и обязан компенсировать убытки, если результаты экспертизы подтвердят отклонения от установленных стандартов. Об этом информирует ГазПравда.

Оператор обязан обеспечить круглосуточную доступность к системе распределения газа, а также гарантировать, что переданный потребителям газ соответствует необходимым стандартам.

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"Следующая обязанность логически связана с основной. Если оператор должен обеспечить доставку газа надлежащего качества, то он же должен и платить компенсацию в случае несоответствия качества природного газа. Оператор ГРМ обязан пересчитать объемы распределенного природного газа бытовому потребителю и уплатить ему соответствующую денежную компенсацию в случае несоответствия", - говорится в публикации.

Ключевым критерием качества топлива является теплота сгорания (калорийность), которая согласно нормам должна быть не ниже 7600 ккал/м³. Впрочем, на официальном сайте оператора пока нет информации о текущей калорийности.

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Чтобы инициировать проверку давления или химических характеристик газа, нужно:

Подать письменное заявление оператору ГРМ. Оператор ГРМ обязан отправить своего представителя в течение двух рабочих дней (в городах) или пяти календарных дней (в селах) в согласованное с заявителем время.

"Однако, не злоупотребляйте этой обязанностью оператора ГРМ. Если Ваше подозрение окажется необоснованным и показатели потребленного газа будут в пределах нормы, то компенсировать расходы, понесенные оператором на проведение физико-химического анализа, будете именно вы", - говорится в публикации.

Потребитель также имеет право обратиться в независимую лабораторию и заказать анализ качества газа за свой счет.

Кроме того, операторы ГРМ несут ответственность за своевременную проверку газовых счетчиков. Они должны следить за интервалами поверки приборов, которые могут составлять 2 или 8 лет в зависимости от модели. Бытовым потребителям за задержку в поверке ответственность не начисляется. Контроль должен осуществлять исключительно оператор.

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Кроме этого, гражданам могут компенсировать часть стоимости оплаченной коммуналки абсолютно законным путем. Так, некоторым украинцам возвращают деньги за коммунальные услуги.

Более того, ряд украинцев имеет право на выплату недополученной субсидии. Назначить выплату недополученной субсидии могут после получения заявления.

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Что такое Газораспределительные сети Украины? ООО "Газораспределительные сети Украины" - украинское газораспределительное предприятие, входящее в Группу Нафтогаз, пишет Википедия. Учредителем общества является дочерняя компания "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины".В структуру ООО "Газораспределительные сети Украины" входят главный офис в Киеве и Винницкий, Волынский, Днепровский, Днепропетровский, Житомирский, Закарпатский, Ивано-Франковский, Киевский, Криворожский, Кропивницкий, Львовский, Николаевский, Ровенский, Сумской, Тернопольский, Харьковский, Харьковский городской, Хмельницкий, Черкасский, Черновицкий, Черниговский филиалы.

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