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Цена на базовый продукт стремительно летит вверх: к чему готовиться украинцам

Даяна Швец
23 июня 2025, 15:18
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Ожидается, что в июле 2025 года цены на продукт не перестанут удивлять.
Цена на базовый продукт стремительно летит вверх: к чему готовиться украинцам
Что будет с ценами на хлеб / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевое:

  • Наблюдается ежемесячный рост цен на хлебобулочные изделия
  • Ожидается дальнейший рост цен на хлеб на 1-2% в июле 2025 года

В Украине продолжается ежемесячное подорожание продукции хлебопекарной отрасли. По мнению главного научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", д.э.н. Светланы Черемисиной, в течение июля 2025 года хлеб может снова вырасти в цене. Подорожание может быть на 1-2%.

"Тенденция подорожания зерна, которая сохранялась с начала года, в июне 2025 года немного замедлилась. За последний месяц пшеница 2 класса потеряла в цене 1,9 % (-175 грн/т) и сейчас стоит в среднем 9500-9900 грн/т. Пшеница 3 класса подешевела на 1,8 % (-165 грн/т). Цена на нее колеблется в пределах 9300-9750 грн/т. Средняя закупочная цена ржи упала на 6,7 % (-695 грн/т) и составляет сейчас в среднем 9750 грн/т", - сказала эксперт в комментарии Главреду.

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В то же время, по словам эксперта, определенный позитив придает ситуация с топливом, которое за последний месяц еще немного подешевело: дизельное топливо - до 52,80 грн/л (-1,6 %), сжиженный газ до 35,03 грн\л (-1,7 %), бензин в среднем подешевел почти на 1,2%.

Цены на продукты в Украине - что известно

Главред писал о том, какие продукты в Украине теперь выгоднее покупать. К примеру, во фруктово-ягодном сегменте подорожал абрикос и черная смородина.

В июле 2025 года возможен рост розничных цен на основные виды мяса. По этому поводу рассказывалось, какие виды мяса "ударят" по кошельку украинцев.

В то же время в Украине появился один из самых ожидаемых плодов лета. Пока стоит принять во внимание, что цены будут оставаться высокими.

Больше экономических новостей:

Кто такая Светлана Черемисина?

Светлана Черемисина - доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра Институт аграрной экономики, пишет agrotimes.

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