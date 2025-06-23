Признал даже круг Путина: война затягивает экономику РФ в неизбежную пропасть

Все чаще звучат мысли, что без остановки боевых действий страна может погрузиться в масштабный экономический кризис.

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Что скрывают экономические отчеты в России / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем сказал экономист:

Почему Россия приближается к глубокому экономическому кризису

Как форум в Петербурге показал слабость российской экономики

На Петербургском международном экономическом форуме, проходившем с 18 по 21 июня, чиновники из разных государственных структур России давали оценку экономической ситуации в стране. Большинство комментариев были осторожными, ведь специалисты избегают откровенных оценок. Однако, как рассказал 22 июня в эфире телеканала FREEДОМ экономист Иван Ус, в стране наблюдается снижение темпов производства, включая военную промышленность.

Во время форума министр экономики РФ заявил, что страна находится на пороге экономического спада.

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"Он не подтвердил, но признал, что рецессия близка. Об этом, кстати, говорят многие аналитические структуры далеко не оппозиционного характера. Тот самый Центр макроэкономического анализа и краткосрочных прогнозов, который возглавляет брат министра обороны России Белоусова, уже несколько месяцев пишет в своих отчетах о том, что, скорее всего, в этом году будет рецессия в России, то есть спад производства. Это близкая к власти структура, и она не дает всех цифр. А если более детально покопаться в цифрах, то что получается, что падение производства, которое присутствует, охватывает экономику в целом, но при этом есть небольшое даже падение в военно-промышленном комплексе", - рассказал Ус.

По словам эксперта, в открытых отчетах не указывается полная картина, однако если углубиться в цифры, становится понятно - падение производства охватывает почти все отрасли, включая оборонную. Однако самый существенный спад производства наблюдается в экономике, которая не связана с ВПК.

"Это как инфляция. То есть, когда считают инфляцию в России, говорят, что она в районе 10%. Но если убрать из показателя инфляции рост стоимости автомобилей, телевизоров, компьютеров, то есть всей техники, и оставить чисто продовольствие, то инфляция будет 20%, а то и больше. Люди же не покупают каждый день телевизоры, автомобили, они покупают продукты питания, для них важнее та инфляция, с которой они ежедневно сталкиваются. Поэтому сейчас российская экономика уже входит в рецессию, она все больше ее начинает чувствовать", - пояснил он.

Он сравнил ситуацию с манипуляцией статистикой инфляции: если не учитывать технику, а сосредоточиться на продуктах, показатель будет намного выше. По аналогии, с экономикой - население уже чувствует ухудшение, и это только усиливается.

"Прямо они так сказать не могут, но намекают на это четко, говоря о том, что в нынешней ситуации очень сложно не опуститься в глубокий кризис, надо что-то изменить из того, что сейчас происходит, что РФ толкает в эту самую пропасть экономического кризиса. Пока что разве что не говорят: "Остановите войну в Украине", но, исходя из роста подобных заявлений, я не исключаю, что уже в ближайшее время будут смелее говорить о том, что если не останавливаем войну в Украине, то в России будет огромный кризис, и тогда неизвестно, выйдет ли она из этого кризиса в своем нынешнем виде", - резюмировал он.

Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика - Главред

Экономическая ситуация в России - что известно

Как рассказывал Главред ранее, Кремль предупредили о катастрофе, как при развале СССР. Аналитики утверждают, что, несмотря на формальное отсутствие рецессии, Россия постепенно погружается в длительную экономическую стагнацию.

Более того, полковник запаса ВСУ Олег Жданов ранее предупреждал, что социальный взрыв в РФ близко. По мнению эксперта, последствия перевода экономики РФ на военные рельсы не самые светлые.

Экономический эксперт Тарас Загородний дал также и мрачный прогноз для экономики Путина. Он считает, что Кремлю не стоит надеяться на положительные для себя варианты, ведь глобальная рецессия уже началась и Россию ждут сложности.

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Кто такой Иван Ус? Иван Ус - украинский эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук.

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