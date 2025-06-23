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Цены уже не бьют по кошельку: какие продукты в Украине теперь выгоднее покупать

Мария Николишин
23 июня 2025, 11:39
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За неделю цены на некоторые продукты резко изменились.
Цены уже не бьют по кошельку: какие продукты в Украине теперь выгоднее покупать
Как изменились цены на овощи и фрукты / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Коротко:

  • В Украине подешевели некоторые ранние овощи
  • Однако, цены на морковь, огурец и томат повысились
  • В фруктово-ягодном сегменте подорожал абрикос и черная смородина

В Украине продолжают дешеветь некоторые продукты. Так, цены упали на овощи борщевого набора нового урожая. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Известно, что цены на молодой картофель сейчас установлены на уровне 10-20 грн\кг, хотя неделей ранее стоимость достигала - 15-40 грн\кг. Ранняя капуста также подешевела с 18-22 грн\кг цена опустилась до 10-20 грн\кг. В то же время, ранняя морковь подорожала. Диапазон цен на нее расширился с 35-49 грн\кг до 25-55 грн\кг.

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Также, после достаточно резкого снижения цен, которое наблюдалось неделей ранее, огурцы снова начали дорожать. Их стоимость составляет 20-45 грн\кг, хотя ранее цены колебались от 15 до 38 грн\кг. Кроме того, дороже, чем на предыдущей неделе, продавался томат - 75-95 грн\кг вместо 65-95 грн\кг.

"В очередной раз снизились цены на кабачок. Подешевели брокколи, цветная и пекинская капуста. В сегменте зелени продолжили дешеветь зеленый лук и петрушка", - говорится в сообщении.

Аналитики также добавили, что во фруктово-ягодном сегменте подорожал абрикос и черная смородина. Цена поднялась до 100-125 грн\кг и 220-250 грн\кг соответственно.

В то же время, проблемы с качеством местной черешни привели к снижению цен. Стоимость ягоды сейчас составляет 120-150 грн\кг.

Также продолжили снижаться цены на землянику садовую (90-100 грн\кг) и грушу (85-90 грн\кг).

Цены уже не бьют по кошельку: какие продукты в Украине теперь выгоднее покупать
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, до конца 2025 года в Украине ожидается очередное подорожание хлеба - ориентировочно еще на 20%. Такой рост продолжит уже имеющуюся тенденцию ежемесячного повышения цен в пределах 1,5-2%.

Также известно, что на крупнейшем оптовом рынке сельхозпродукции Украины "Шувар" во Львове появились первые арбузы. Их продают по цене 35 гривен за килограмм.

Кроме того, в июне в Украине зафиксирован рост цен на сахар. Средняя цена продукта составляет 34,02 грн за килограмм, что на 1,55% больше, чем в мае.

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