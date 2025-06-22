Украинцам возвращают деньги за коммунальные услуги: кому придет компенсация

Граждане могут вернуть часть стоимости уплаченной коммуналки абсолютно законным путем.

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Из-за некорректных начислений части украинцев вернут средства за оплаченные коммунальные услуги / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Недобросовестные поставщики должны вернуть украинцам более миллиона гривен

Компенсацию за коммуналку можно получить после жалобы в соответствующий орган

Многие украинцы, которые вовремя платят коммунальные платежки, даже не догадываются, что могут вернуть часть перечисленных денег. Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В 2025 году многие поставщики жилищно-коммунальных услуг нарушали установленные требования по расчетам за применение тарифов для населения. Вследствие этого украинских потребителей ждет компенсация в размере 1,16 млн гривен.

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"Защита прав потребителей - наш приоритет. Мы оперативно реагируем на случаи необоснованного поднятия тарифов, ведь прозрачность и справедливость при их формировании - это базовое право каждого гражданина, а не исключение", - отметил заместитель председателя службы Андрей Крейтор.

Кроме этого, чтобы вернуть себе часть средств за оплату коммунальных услуг необходимо в случае сомнений относительно правильности начислений обратиться в Госпродпотребслужбу или подать жалобу онлайн. После этого можно ожидать соответствующую компенсацию.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Коммунальные услуги в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что тарифы на коммунальные услуги в Украине не планируют повышать. Однако, российские обстрелы по энергетической инфраструктуре могут внести свои коррективы.

Накануне стало известно, что в Украине за год существенно выросла стоимость некоторых коммунальных услуг. Наиболее существенно подорожала электроэнергия - на 63,6%. На втором месте квартплата - плюс 17,9%. Стоимость вывоза мусора за последний год подскочила на 10,5%.

Напомним, Главред писал, что с 1 сентября основной тарифный годовой план "Фиксированный" на газ не будет меняться для 12,5 миллионов украинских домохозяйств до конца апреля 2026 года.

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контроль за ценами Основные функции Госпродпотребслужбы: контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов на всех этапах их производства, обращения и реализации; защита прав потребителей от недобросовестной предпринимательской практики; контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных норм и правил; проведение санитарно-эпидемиологического надзора; контроль за формированием, установлением и применением государственных регулируемых цен. Госпродпотребслужба играет важную роль в обеспечении безопасности и качества продуктов, которые мы потребляем, а также в защите наших прав как потребителей.

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