Украинцам возвращают деньги за коммунальные услуги: кому придет компенсация

Главное:
- Недобросовестные поставщики должны вернуть украинцам более миллиона гривен
- Компенсацию за коммуналку можно получить после жалобы в соответствующий орган
Многие украинцы, которые вовремя платят коммунальные платежки, даже не догадываются, что могут вернуть часть перечисленных денег. Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
В 2025 году многие поставщики жилищно-коммунальных услуг нарушали установленные требования по расчетам за применение тарифов для населения. Вследствие этого украинских потребителей ждет компенсация в размере 1,16 млн гривен.
"Защита прав потребителей - наш приоритет. Мы оперативно реагируем на случаи необоснованного поднятия тарифов, ведь прозрачность и справедливость при их формировании - это базовое право каждого гражданина, а не исключение", - отметил заместитель председателя службы Андрей Крейтор.
Кроме этого, чтобы вернуть себе часть средств за оплату коммунальных услуг необходимо в случае сомнений относительно правильности начислений обратиться в Госпродпотребслужбу или подать жалобу онлайн. После этого можно ожидать соответствующую компенсацию.
Коммунальные услуги в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что тарифы на коммунальные услуги в Украине не планируют повышать. Однако, российские обстрелы по энергетической инфраструктуре могут внести свои коррективы.
Накануне стало известно, что в Украине за год существенно выросла стоимость некоторых коммунальных услуг. Наиболее существенно подорожала электроэнергия - на 63,6%. На втором месте квартплата - плюс 17,9%. Стоимость вывоза мусора за последний год подскочила на 10,5%.
Напомним, Главред писал, что с 1 сентября основной тарифный годовой план "Фиксированный" на газ не будет меняться для 12,5 миллионов украинских домохозяйств до конца апреля 2026 года.
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Что такое Госпродпотребслужба Украины?
Госпродпотребслужба Украины (Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей) - это центральный орган исполнительной власти, который отвечает за..:
- безопасность пищевых продуктов
- защиту прав потребителей
- ветеринарную медицину
- санитарное и эпидемическое благополучие населения
- контроль за ценами
Основные функции Госпродпотребслужбы:
- контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов на всех этапах их производства, обращения и реализации;
- защита прав потребителей от недобросовестной предпринимательской практики;
- контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных норм и правил;
- проведение санитарно-эпидемиологического надзора;
- контроль за формированием, установлением и применением государственных регулируемых цен.
Госпродпотребслужба играет важную роль в обеспечении безопасности и качества продуктов, которые мы потребляем, а также в защите наших прав как потребителей.
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