Украинцам будут блокировать карты: что лучше не указывать в назначении платежа

Даже одна неточность в назначении платежа может вызвать интерес банка или налоговой.

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Что писать в назначении платежа при переводе: советы адвоката / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какое самое небезопасное слово для описания назначения платежа

Что лучше всего писать при назначении платежа в переводе родственнику

Кто может по закону получать донаты и пожертвования

С 1 июня украинские банки усилят финансовый мониторинг карточных переводов, что может привести к массовым блокировкам счетов. Адвокат Богдан Янкив объяснил на своем Youtube-канале, что указывать в назначении платежа при переводе, чтобы не попасть под пристальное внимание налоговой или банка.

По его словам, назначение платежа по состоянию на сегодняшний день действительно приобретает существенное значение, чтобы минимизировать риски начислений чрезмерных налогов.

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Назначение платежа - что указывать

Если вы используете в назначение платежа фразу "возврат долга" или "возврат долга согласно расписке или договору ссуды", это означает, что эти средства вам вернули назад и они действительно на первый взгляд не подлежат налогообложению. Но если такие платежи вы получаете часто и регулярно, то в финмониторинге банка могут возникнуть подозрения, что вы занимаетесь кредитованием населения без лицензии, а это может быть причиной для блокировки счета.

Криптовалюта - одно из самых опасных слов для описания назначения платежа.

"По состоянию на сегодняшний момент криптовалюта в Украине не легализована. Если финансовый мониторинг банка заметит такие назначения платежа, шанс блокирования этого счета очень высок. А если эта выписка из банка попадет еще и в руки налоговой, вам доначислят налог на доход и военный сбор", - сказал адвокат.

Янкив добавил, что сейчас в Верховной Раде рассматривается законопроект о легализации криптовалюты, но пока он не принят. Соответственно, законно покупать и продавать криптовалюту нельзя. За это банки блокируют счета, но налоги все равно заплатить придется.

"Аванс", "предоплата" и "задаток". С бытовой точки зрения эти назначения платежа могут казаться равносильными, но с юридической точки зрения задаток выделяется своей особенностью. Дело в том, что когда клиент заплатил задаток и просит вернуть средства, потому что он передумал совершать покупку, вы имеете полное юридическое право эти средства не возвращать.

А если говорить об авансе или предоплате, она должна быть возвращена клиенту обязательно.

"Поэтому проверяйте свои назначения платежа. И, возможно, если у вас здесь есть юридический риск, стоит оптимизировать и изменить типовые назначения платежа для себя", - посоветовал адвокат.

Каких формулировок нужно избегать ФОПам

ФОПы часто сдают помещение в аренду. Это может быть как жилая, так и коммерческая недвижимость. И в назначении платежа довольно часто ФОПы получают оплату, в назначении которой отмечается "компенсация расходов на коммунальные услуги".

Согласно текущим разъяснениям Государственной налоговой службы такое назначение платежа означает, что платеж нельзя считать доходом ФОПа. В то же время это доход физического лица, то есть облагается налогом не по ставке налога по упрощенной системе налогообложения, а налогом на доход 18% и 5 процентов военного сбора.

"Поэтому настоятельно рекомендую ФОПам, сдающим помещение в аренду, обходить стороной неудачные назначения платежа с упоминанием компенсации за те или иные услуги", - сказал Янкив.

Что будет если не указывать назначение платежа

Довольно часто назначение платежа оставляют пустым, потому что так проще и быстрее сделать перевод. Некоторые системы перевода средств в приниципе не позволяют дописать какое-либо назначение платежа.

По словам адвоката, если вы - ФОП и платите налоги, такое отсутствие назначения платежа не будет для вас проблемой.

"Но если у вас платеж получен на личную карту и там четко не указано, что он не облагается налогом по определенному типу категории доходов, такой платеж остается свободным для интерпретации как банком, так и налоговой, и это может вызвать риски. Такие пробелы могут быть юридически слабым моментом, чтобы получить налоговые начисления на ровном месте со стороны налоговой", - сказал Янкив.

"Донат", "безвозвратная помощь", "пожертвование"

Такие назначения платежа не являются, безусловно, не подлежащими налогообложению. Если такой платеж получит лицо, зарегистрированное, например, как волонтер, человек, который является военнослужащим, благотворительный фонд или лицо, пострадавшее в результате военных действий, платеж не подлежит налогообложению.

Но если это донат за какую-либо деятельность в интернете (например, стрим), эти платежи подлежат налогообложению как ФОП. Если вы не зарегистрировались как ФОП, тогда вы должны платить налог как физическое лицо.

Что указывать в назначении платежа при переводе физлицу

Если вы физическое лицо, получающее платежи за товар или услуги и у вас не зарегистрирован ФОП – это явный "красный флаг" для финмониторинга банка или налоговой.

"Если они увидят такие платежи за консультацию, за ремонт, за товар, за услугу, все это указывает на то, что вы занимаетесь коммерческой деятельностью, получаете доход, а значит, платите налог. По возможности такие назначения платежа лучше, конечно, не принимать, а если уж приняли, то возвращать как ошибочно полученный платеж", - посоветовал Янкив.

У ФОПов такие платежи могут быть проблемными. Если вы ФОП с упрощенной системой налогообложения, у которого есть КВЭД на продажу товара, а вы приняли платеж по назначению платежа "услуги", вам могут аннулировать единый налог.

"И конечно, это может работать наоборот, если у вас КВЭД на услуги, а кто-то вам платил с назначением платежа "за товар" тоже могут аннулировать единый налог", - предупредил адвокат.

Назначение платежа при переводе родственнику

"Подарки" в назначении платежа являются неоднозначным моментом.

Во-первых, Налоговый кодекс, хоть и устанавливает, что подарки не облагаются налогом, но только на стоимость до 25 процентов минимальной заработной платы (сейчас это 2000 гривен).

Во-вторых, эта норма не распространяется на денежные переводы. Они по базовой норме подлежат налогообложению, кроме случаев, если вам такие переводы в подарок делают родственники.

"Поэтому подарок далеко не всегда будет таким назначением платежа, которое вас спасет. Если это денежный подарок от посторонних людей, не являющихся родственниками, в случае обнаружения налоговой такого платежа готовьтесь к начислению налогов", - предупредил Янкив.

Как писал Главред, эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка Марина Павленко рассказала, как действовать, если заблокировали счет в банке из-за нетипичной активности на счете или в случае превышения лимита на переводы.

Также мы писали о том, сколько можно перевозить денег через границу Украины.

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Кто такой Богдан Янкив Богдан Янкив - адвокат, который предоставляет юридические услуги в г. Львов, во Львовской области и по всей территории Украины. Ведет Youtube-канал "YANKIV - ФЛП, налоги и суды", на который подписаны 184 тысячи человек.

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