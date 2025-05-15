Украинцам будут блокировать счета в банках: какая причина и как действовать

Вы узнаете:
- Что делать, если вам заблокировали банковскую карту
- Как избежать блокировки банковского счета
Большинство украинских банков применяют ограничения, если замечают нетипичную активность на счете или превышение лимита на переводы. В таком случае банк в первую очередь может заблокировать счет, если считает его подозрительным.
Ведущий эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка Марина Павленко рассказала, как действовать в том случае, когда вам заблокировали счет в банке по вышеперечисленным причинам, пишет РБК-Украина.
Эксперт напомнила, что с 1 июня этого года вступят в силу новые правила карточных переводов. Лимит для клиентов среднего и низкого риска снизится со 150 тысяч гривен в месяц до 100 тысяч гривен, а для высокорисковых клиентов он продолжит оставаться на уровне 50 тысяч.
Как разблокировать счет
Если клиенту банка поступило сообщение о том, что ему был заблокирован счет, или он не может осуществить ни одной транзакции, например, заплатить в магазине за свои покупки, то нужно немедленно обратиться в банк через любой доступный канал связи.
"После обращения банк может попросить клиента предоставить документы, подтверждающие доходы, или объяснения относительно активности по карте. Важно, чтобы клиент с пониманием отнесся к такому требованию", - пояснила банкир.
Она отметила, что в большинстве случаев после того, как клиент предоставит объяснения и документы, ему восстановят доступ к счету.
Однако если предоставленная информация будет недостаточной или не будет объяснять суть операций, то клиенту возможно придется сменить банк.
"В таком случае клиент сам инициирует перевод имеющихся средств со счета", - сказала Павленко.
Также эксперт объяснила, как избежать блокировки карточного счета. В первую очередь нужно ознакомиться с условиями обслуживания счета/ карты и тарифами, указанными в договоре. Также стоит проверить лимиты и законодательные ограничения на сайте банка, чтобы не попасть под действие ограничений на переводы.
Кроме этого, важно установить цель открытия счета когда вы открываете счет в банке и предоставить перечень запланированных операций.
"Чем больше правды в использовании счета - тем меньше вероятность его блокировки", - отметила эксперт.
Также стоит помнить, что нельзя использовать карты для незаконных операций или по кодам, которые не соответствуют сути транзакций (мис-кодинг). Не стоит участвовать в сомнительных схемах (дроп-операции и т.д.).
Ранее сообщалось, что банки изменили проценты по депозитам - стало известно, сколько украинцы теперь могут заработать. Ставки по депозитам в гривне в банках повысились.
Также ранее сообщалось, что украинцы получают сообщения о долгах в одном банке - какая причина. Мошенники могут называть должниками даже тех людей, у кого нет счета в банке.
Читайте также:
- Гривна внезапно обвалилась относительно евро: курс валют на 15 мая
- Цены уже взлетели на 150%: украинцы вынуждены массово экономить на продуктах
- Лимит на карточные переводы могут отменить: при каком условии
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред