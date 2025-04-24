Банки изменили проценты по депозитам: сколько украинцы теперь могут заработать

Ставки по депозитам в гривне в банках повысились.

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Банки изменили проценты по депозитам/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как изменились проценты по депозитам в гривне в банках

Сколько украинцы могут теперь заработать по депозитам в банках

В апреле 2025 года в украинских банках немного повысились ставки по депозитам в гривне. В целом ставки выросли на 1-1,5 процентного пункта.

Самыми выгодными остаются вклады сроком на 6-9 месяцев - в среднем, положив средства на такой срок, можно получить процентную ставку 13,5-14,5% годовых. То есть если положить на такой депозит сумму 10 тыс. грн на полгода, то после уплаты всех налогов вкладчик чистыми получит на руки 560 грн, пишет OBOZ.UA.

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Однако если размещать средства на депозитах на другие сроки, то ставки будут немного ниже. Как рассказал в комментарии изданию директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев, средние показатели в целом следующие:

по ультракоротким вкладам (3-6 мес.) - 13-13,5% годовых;

по вкладам от 6 мес. до 9 мес. - 13,5-14,5% годовых;

сроком 9-12 месяцев - 13-13,5% годовых;

от 1 года - 13-13,5% годовых.

"Понимаем, что 13% годовых для вклада сроком на 3 месяца - это совокупно 3,25% от размещенной суммы (то есть 13% нужно разделить на 12 месяцев и умножить на продолжительность вклада). А если вычесть 23% налогов с начисленных процентов, то чистый доход уменьшается почти на четверть. За 3 месяца гражданин получит чистый доход в среднем 250 грн, что будет вполне пропорционально уровню инфляции в ближайшие 3 месяца (около 4,5-6%)", - пояснил Замотаев.

Он отметил, что наиболее выгодными для вкладчиков в ближайшие три месяца будут оставаться депозиты сроком от 6 мес. до 9 месяцев.

В то же время он отметил, что банки могут предлагать бонусные предложения для новых клиентов, что может добавлять в среднем от 0,5 до 1,5 процентных пунктов к доходности вклада.

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