Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Банки изменили проценты по депозитам: сколько украинцы теперь могут заработать

Алёна Воронина
24 апреля 2025, 11:34
251
Ставки по депозитам в гривне в банках повысились.
Банк, деньги
Банки изменили проценты по депозитам/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Как изменились проценты по депозитам в гривне в банках
  • Сколько украинцы могут теперь заработать по депозитам в банках

В апреле 2025 года в украинских банках немного повысились ставки по депозитам в гривне. В целом ставки выросли на 1-1,5 процентного пункта.

Самыми выгодными остаются вклады сроком на 6-9 месяцев - в среднем, положив средства на такой срок, можно получить процентную ставку 13,5-14,5% годовых. То есть если положить на такой депозит сумму 10 тыс. грн на полгода, то после уплаты всех налогов вкладчик чистыми получит на руки 560 грн, пишет OBOZ.UA.

видео дня

Однако если размещать средства на депозитах на другие сроки, то ставки будут немного ниже. Как рассказал в комментарии изданию директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев, средние показатели в целом следующие:

  • по ультракоротким вкладам (3-6 мес.) - 13-13,5% годовых;
  • по вкладам от 6 мес. до 9 мес. - 13,5-14,5% годовых;
  • сроком 9-12 месяцев - 13-13,5% годовых;
  • от 1 года - 13-13,5% годовых.

"Понимаем, что 13% годовых для вклада сроком на 3 месяца - это совокупно 3,25% от размещенной суммы (то есть 13% нужно разделить на 12 месяцев и умножить на продолжительность вклада). А если вычесть 23% налогов с начисленных процентов, то чистый доход уменьшается почти на четверть. За 3 месяца гражданин получит чистый доход в среднем 250 грн, что будет вполне пропорционально уровню инфляции в ближайшие 3 месяца (около 4,5-6%)", - пояснил Замотаев.

Он отметил, что наиболее выгодными для вкладчиков в ближайшие три месяца будут оставаться депозиты сроком от 6 мес. до 9 месяцев.

В то же время он отметил, что банки могут предлагать бонусные предложения для новых клиентов, что может добавлять в среднем от 0,5 до 1,5 процентных пунктов к доходности вклада.

Как ранее сообщал Главред, курс доллара резко вырастет - стало известно, на сколько подорожает валюта. Финансовый эксперт сказал, когда будет подорожание доллара и на сколько может вырасти его цена.

Также ранее сообщалось, что клиенты популярного в Украине банка могут сэкономить на доставке по почте. Скидка на услуги доставки будет действовать до конца 2025 года.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гривна депозиты Депозит деньги
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Ударят заморозки: Украину накрывает опасная погода

Ударят заморозки: Украину накрывает опасная погода

12:46Синоптик
Банки изменили проценты по депозитам: сколько украинцы теперь могут заработать

Банки изменили проценты по депозитам: сколько украинцы теперь могут заработать

11:34Экономика
Восемь жертв, более 70 раненых: известны свежие данные об ударе РФ по Киеву

Восемь жертв, более 70 раненых: известны свежие данные об ударе РФ по Киеву

11:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
Влупила с новой силой и затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

Влупила с новой силой и затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

РФ перебрасывает резервы для штурма: в ВСУ назвали самые опасные направления

РФ перебрасывает резервы для штурма: в ВСУ назвали самые опасные направления

"Врежет" похолодание и станет больше дождей: когда Украину атакует сильная непогода

"Врежет" похолодание и станет больше дождей: когда Украину атакует сильная непогода

Алла Пугачева поцапалась с путинисткой Ларисой Долиной - что случилось

Алла Пугачева поцапалась с путинисткой Ларисой Долиной - что случилось

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 апреля (обновляется)

Последние новости

12:46

Ударят заморозки: Украину накрывает опасная погода

12:45

Переворот для РФ: в Politico узнали, почему в команде Трампа начались разногласия

12:43

Лиза Глинская рассказала, как сильно ее крошечные дети боятся взрывов

12:36

РФ била по Киеву ракетами KN-23 из КНДР: в Defense Express узнали детали

12:14

Уже не 220 вольт: в Украине меняется стандарт, в розетках будет другое напряжение

Ночная атака на Киев: 9 погибших и десятки пострадавших, под завалами ищут людейНочная атака на Киев: 9 погибших и десятки пострадавших, под завалами ищут людей
12:09

Взрывы всколыхнули Житомир и пригород: подробности ночного обстрела

12:07

Китайский гороскоп на завтра 25 апреля: Свиньям - злость, Обезьянам - разочарования

11:46

В РФ заявили о готовности применить ядерное оружие: что придумали в Москве

11:34

Банки изменили проценты по депозитам: сколько украинцы теперь могут заработать

Реклама
11:17

Восемь жертв, более 70 раненых: известны свежие данные об ударе РФ по КиевуВидео

11:14

На Россию налетели дроны: производство ракетных комплексов оказалось под угрозой

11:00

"Фильм ужасов": как украинские звезды пережили массированный обстрел Киева

10:58

РФ била сотнями дронов и ракет: Зеленский о последствиях массированного удараФотоВидео

10:40

"Я думал, с ним будет легче договориться": Трамп раскритиковал Зеленского

10:31

"Самая страшная ночь в жизни": дом блогерши Парфильевой пострадал из-за ракеты РФ

10:25

Карта Deep State онлайн за 24 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

10:17

Курс доллара резко вырастет: стало известно, на сколько подорожает валюта

10:12

Администрация Трампа давит на Киев для принятия выгодного РФ мирного плана – NYT

10:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 апреля (обновляется)

09:50

Рассекречено второе название Днепра: историк раскрыл, как река называлась изначальноВидео

Реклама
09:49

YUNA-2025: полный список победителей премии

09:38

"Дверей уже нет, и ребенка передо мной нет": киевляне рассказали о страшной ночи 24 апреляФото

09:10

"Мы встретимся с ним": Трамп назвал вероятные сроки переговоров с Путиным

09:00

"Бабка хайпует": путинистка Долина раскритиковала вокал Кристины Агилеры

08:13

Взрывы гремели в 8 областях Украины: подробности массированного удара РФФотоВидео

08:13

После атаки РФ на Киевщине бушевали пожары, повреждены многоэтажки, склады и автоФото

08:12

Мурат Налчаджиоглу впервые высказался о предательнице Лорак - причина

08:00

Украина попала в настоящий цугцванг, осталось только два сценариямнение

07:13

В Харькове - 19 "прилетов", город дважды за ночь был под ударом РФ: что известноФотоВидео

06:10

Продолжается игра "кто сорвет перемирие": что происходит на самом делемнение

05:02

Ученые назвали 6 самых распространенных снов и раскрыли их истинное значение

04:30

Постельное белье станет мягче и удобнее: что нужно положить в стиралку

04:02

РФ запустила вторую волну ракет: Ту-95 выполнили маневры, с моря летят "Калибры"

04:01

Дорого, или слишком опасно: почему сейчас не летают на Луну

03:32

"Будут попытки наступления": есть ли угроза открытия РФ нового фронта

03:02

Не только для красоты: зачем устанавливают на авто по две выхлопные трубы

02:34

"Все очень серьезно": в Киеве и области горят дома и авто, есть пострадавшиеВидео

02:30

"Проигранный бой, но не битва": почему Украине не нужно продление перемирия

01:30

Седина, морщинки и ни капли косметики: весенняя Сальма Хайек очаровала свежими фото

01:16

В Киеве и Харькове гремят мощные взрывы - летит баллистика и крылатые ракеты

Реклама
00:49

РФ атакует Украину "Калибрами", в небе - бомбардировщики Ту-95: где угроза удара

23 апреля, среда
23:56

Позиция США по Крыму противоречит американской декларации: Зеленский сделал жирный намек

23:55

"Терпение заканчивается": в Белом доме объяснили, чем Зеленский не угодил Трампу

23:39

Звезда "Игры престолов" опозорился визитом в РФ - детали

22:51

Влупила с новой силой и затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

22:46

Уиткофф уже мчится в Россию: в СМИ назвали дату новой встречи с Путиным

22:41

"Меня там грохнут": лживая путинистка Симоньян собралась в УкраинуВидео

22:37

Леся Никитюк показалась в купальнике на фоне слухов о беременности

22:37

Лунный гороскоп на 24 апреля: как притянуть к себе гармонию и достаток

22:20

Цымбалюк отреагировал на слухи про роман с известной певицей и возможное отцовство

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять