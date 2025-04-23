Клиенты популярного в Украине банка могут сэкономить на доставке по почте

Что сообщил Наумов:
- Клиенты Ощадбанка могут воспользоваться скидкой на доставку Укрпочтой
- Для получения скидки нужно показать оператору специальный промокод
В Украине владельцы карт от Ощадбанка могут существенно сэкономить на доставке от Укрпочты. Об этом сообщил в Telegram председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.
По его словам, для того, чтобы воспользоваться акцией в отделении Укрпочты нужно показать оператору промокод на скидку. Он выглядит так: 0010-0011-1728.
После этого за услуги по доставке надо рассчитаться любой картой Ощадбанка. Таким образом украинцы получат мгновенную скидку в размере 25% (от тарифов "Базовый и "Приоритетный").
Наумов предупредил, что промокод на скидку для клиентов Ощадбанка будет действовать до 31 декабря 2025 года.
Скидки для украинцев - последние новости
Напомним, Главред писал, что Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, который предлагает дать военнообязанным скидку в 50% в случае добровольной уплаты штрафа от ТЦК.
Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что с 1 апреля 2025 года в Украине началось снижение цен на 116 препаратов в аптеках. Диапазон скидок на препараты колеблется от 52% до 5%.
Накануне снижение цен уже коснулось более 70 препаратов, которые входят в Национальный перечень лекарственных средств. Также подешевели 35 рецептурных препаратов, которые можно приобрести только по назначению врача.
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Кто такой Сергей Наумов?
Сергей Наумов - украинский банкир, с 3 ноября 2020 года председатель правления Ощадбанка, пишет Википедия.
Ранее Наумов занимал должности в других украинских банках, а именно: ПУМБ, Райффайзенбанк, Укрсиббанк, Правэкс-Банк и Пиреус Банк.
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