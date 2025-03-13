Скидка в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК: Рада приняла закон

У военнообязанных будет 10 дней, чтобы самостоятельно обратиться в уполномоченные органы.

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Скидки об уплате штрафа ТЦК / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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В случае добровольной уплаты штрафа от ТЦК военнообязанные будут иметь скидку

Штраф будет составлять 8500 грн вместо 17 000 грн

Соответствующее заявление можно будет подать лично или в Резерв+

Верховная Рада Украины в четверг, 13 марта, приняла в целом законопроект, который предлагает дать военнообязанным скидку в 50% в случае добровольной уплаты штрафа от ТЦК. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Согласно законопроекту №12093, в течение 10 дней военнообязанный, которого привлекли к административной ответственности, может самостоятельно обратиться в уполномоченные органы и оплатить наложенный штраф в размере 50% от минимального размера. То есть, в сумме 8500 грн вместо 17 000 грн.

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Чтобы воспользоваться таким правом, военнообязанный может обратиться в ТЦК, в котором он состоит на учете, с заявлением, в котором отмечает, что не отрицает допущенное нарушение и согласен на привлечение к административной ответственности при ее отсутствии.

Соответствующее заявление можно будет подать лично в письменной форме или через электронный кабинет в Резерв+. После этого руководитель ТЦК в течение 3 дней после получения такого заявления проверит заявление и вынесет постановление по делу.

Также законопроект предлагает закрытие административных производств за нарушение воинского учета в отношении тех мужчин, которые добровольно пойдут на военную службу.

Степени годности к военной службе / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 25 февраля, Кабинет министров принял решение о продлении срока действия отсрочек для забронированных работников до 31 марта. Это решение позволит предприятиям получить дополнительное время для подтверждения статуса критически важных в соответствии с обновленными критериями, а также обеспечить перебронирование своих работников.

Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что временное прекращение огня не предусматривает отмены мобилизации или военного положения. В течение этого времени РФ может продолжить накопление сил, планировать операции и продолжать расшатывать Украину изнутри.

В то же время, командир 1-й роты 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным Мося заявил, что вместо того, чтобы снижать мобилизационный возраст, следовало бы сосредоточить усилия на эффективной подготовке бойцов, их грамотной мотивации, а также комплексных реформах в мобилизационной системе.

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