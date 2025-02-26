Зарабатывали на военнообязанных до $150 тысяч: полиция разоблачила работников ТЦК

Иногда подозреваемые брали "оплату" дизельным топливом за предоставление услуг.

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Работники ТЦК зарабатывали на схемах до $150 тысяч ежемесячно / Коллаж: Главред, фото Нацполиция

Кратко:

Работники ТЦК зарабатывали на военнообязанных

Подозреваемые получали около 150 000 долларов ежемесячно

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы

В Тернопольской области будут судить сотрудников районного ТЦК и СП, которые зарабатывали до 150 000 долларов ежемесячно на схемах с военнообязанными. Об этом пишет ГУ Нацполиции в Тернопольской области в Facebook.

В сообщении говорится, что следователи Главного управления Нацполиции в Тернопольской области при содействии руководства Минобороны, ВСУ и Военной службы правопорядка еще в начале 2024 года получили информацию о том, что должностные лица РТЦК и СП наживаются на лицах, которые уклоняются от выполнения воинского долга.

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Кроме того, нарушители зарабатывали еще на мужчинах, которые имели официальные документы об отсрочке от службы.

Известно, что чиновники усложняли процесс получения документов для лиц, имевших право на отсрочку. Сначала они мобилизовали их, а затем за определенную плату освобождали из армии. Цена вопроса колебалась от 1000 до 15 тысяч долларов США.

Подозреваемые еще брали "оплату" дизельным топливом.

"Организовал незаконные заработки исполняющий обязанности начальника одного из РТЦК, а помогали ему четверо сообщников - трое подчиненных и работник мобилизационного отдела городского совета", - написали в Нацполиции.

Работники уголовного розыска установили, что фигуранты "помогли" почти 150 лицам.

За содеянное подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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Напомним, в Одесской области работник ТЦК продавал повестки по 1000 долларов за штуку. По данным правоохранительных органов, сотрудник ТЦК требовал деньги от мужчины призывного возраста за оформление повестки со сроком действия шесть дней. Документ давал возможность владельцу в течение этого периода свободно передвигаться по территории Украины. После окончания срока действия за аналогичную плату он обещал выдавать аналогичные повестки.

Ранее сотрудники Одесского ТЦК останавливали мужчин на блокпостах и сообщали, что планируют доставить их в военкомат для мобилизации. Но после этого они предлагали "отпустить" военнообязанных и помочь в оформлении отсрочки за 4,5 тысячи долларов.

Как писал Главред, недавно следователи Государственного бюро расследований разоблачили сотрудника Николаевского РТЦК и СП. Он участвовал в схеме заработка на годных для мобилизации военнообязанных. Известно, что в прошлом году двое сотрудников Николаевского ТЦК предлагали "помощь" желающим избежать мобилизации.

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ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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