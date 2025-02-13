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Суицид в ТЦК: в Хмельницком мужчина во время прохождения ВВК порезал себя ножом

Виталий Кирсанов
13 февраля 2025, 21:14
66
Никакого физического или психологического насилия к военнообязанному не применялось, уверяют в ТЦК.
ТЦК и СП
В Хмельницком мужчина совершил суицид во время прохождения ВВК / Иллюстративное фото / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Военнообязанный находился в розыске
  • Мужчина порезал себя канцелярским ножом
  • Военная служба не является приговором, уверяют в ТЦК

В Хмельницком во время прохождения военно-врачебной комиссии мужчина совершил самоубийство. Об этом сообщили в Хмельницком ТЦК и СП в четверг, 13 февраля.

Отмечается, что во время проверки военно-учетных документов в ТЦК города Хмельницкого доставили мужчину для обновления учетных данных и прохождения ВВК с целью определения степени пригодности к военной службе. При этом военнообязанный находился в розыске.

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"Во время прохождения военно-врачебной комиссии он совершил по отношению к себе действия суицидального характера. На месте ему была предоставлена оперативная первая домедицинская помощь и вызвана карета скорой медицинской помощи. Однако от массивного кровотечения последний скончался в карете скорой помощи", – сказано в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Никакого физического или психологического насилия к военнообязанному не применялось, уверяют в ТЦК.

По данным "Суспільного", мужчина порезал себя канцелярским ножом.

В ТЦК, обращаясь к военнообязанным, отметили, что "никакая правовая или административная процедура не столь безысходна, чтобы оправдывать радикальные поступки".

"Ситуации, подобные прохождению военно-врачебной комиссии, могут вызвать стресс перед неопределенностью или даже панику, но это не повод принимать решения, которые нельзя изменить. Военная служба не является приговором, а любые вопросы ее прохождения могут быть решены законным и конструктивным путем. Следует помнить: нет обстоятельств, оправдывающих потерю собственной жизни. Даже в наиболее напряженных моментах всегда есть пути решения и всегда есть те, кто готов помочь", – говорится в сообщении.

ТЦК - последние новости

Как сообщал Главред, в Каменце-Подольском Хмельницкой области 5 февраля прогремел взрыв возле здания местного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Стоит отметить, что это не первый случай. Так, 1 февраля в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки в Ровно также произошел взрыв. В результате этого были выбиты окна в здании ТЦК.

Кроме того, 2 февраля в Павлограде в Днепропетровской области также прогремел взрыв. Это произошло прямо возле здания РТЦК и СП. В результате взрыва неустановленного предмета получил ранения мужчина.

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ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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