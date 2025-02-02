Серия взрывов возле ТЦК: новый взрыв прогремел в Павлограде, есть раненые

В Павлограде возле здания РТЦК и СП взорвался неустановленный предмет.
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- В Павлограде возле здания РТЦК и СП произошел взрыв
- В результате взрыва пострадал по меньшей мере один человек
В Павлограде в Днепропетровской области прогремел взрыв. Это произошло прямо возле здания РТЦК и СП. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
"Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в полицию около 18:40. На место немедленно выехали правоохранители. Полицейские проводят соответствующие следственные действия. Детали позже", - говорится в сообщении.
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В результате взрыва неустановленного предмета получил ранения мужчина.
Местные Telegram-каналы сообщают о раненом военнослужащем, который работал в ТЦК.
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