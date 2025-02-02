Драпатый отреагировал на убийство работника ТЦК и обратился к украинцам

Убийство работника ТЦК - "красная линия, которую нельзя пересекать".

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Командующий Сухопутных войск ВСУ призвал к "жесткой реакции" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы:

Украинцы не могут молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины

Нет никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК

Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый осудил инциденты убийств военнослужащих, работающих в территориальных центрах комплектования. Он считает это "красной линией, которую нельзя пересекать", написал командующий в своем Telegram.

Он подчеркнул, что украинцы не имеют права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины. По его словам, это "за гранью того, что можно терпеть".

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"Все не происходит внезапно. Мы уже видели случаи унижения и агрессии в отношении наших защитников, но я не видел острой реакции общества на это. Теперь имеем прямые вооруженные нападения. Так действует враг. Он работает с нами и между нами, пока мы смотрим, кто что лайкнул", - написал Драпатый.

Он подчеркнул, что убийство военнослужащего и атаки на территориальные центры комплектования недопустимы при любых обстоятельствах.

"Нет никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК. Молниеносная и жесткая реакция власти - единственно возможная в ситуации произвола против военных. Без справедливого наказания убийц, злопыхателей и предателей, мы получим еще больше убитых в тылу побратимов. В других городах. В других кварталах. На заправках, в супермаркетах, в подъездах, на улицах, которые мы называем именами Героев. Если общество переварит эти приступы, плохие симптомы станут диагнозом. Хочу верить, что в той точке, где мы сейчас, это невозможно. Потому что единственное, что отделяет нас от врага - это Силы обороны Украины, Вооруженные Силы", - отметил командующий.

Он призывает украинцев не терять совесть в тылу и уважать тех, кто взял в руки оружие и ценой собственной жизни защищает страну.

Драпатый выразил глубокие соболезнования семье, друзьям и собратьям погибшего солдата.

Инциденты с ТЦК - последние новости

Как писал Главред, в субботу, 1 февраля, неизвестный застрелил военнослужащего Полтавского РТЦК на автозаправочной станции в г. Пирятин во время сопровождения военнообязанных в учебный центр. Известно, что неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных штанах подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего. Впоследствии злоумышленника задержали, им оказался житель Полтавщины 1984 года рождения.

Военнослужащий ВСУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко отреагировал на убийство сотрудника ТЦК. По его словам, такое преступление ни в коем случае нельзя оправдывать, ведь это вредит обороне и боеспособности Украины. Варченко считает, что это не форма действия, которую можно терпеть.

Позже в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки в Ровно произошел взрыв. Известно об одном погибшем, еще шестеро получили ранения.

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ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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