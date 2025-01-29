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Сырский сделал заявление о назначении Драпатого и назвал главные задачи

Андрей Ганчук
29 января 2025, 13:27
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Оккупанты сосредоточили больше всех сил на направлениях, которые относятся к операционной зоне ОСГВ Хортица, сказал Александр Сырский.
Сырский, Драпатый
Сырский представил Хортице Драпатова, а Гнатов стал замначальника Генштаба / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал А. Сырского, Сухопутные войска

Главное из заявления Сырского:

  • Драпатый представлен личному составу Хортицы
  • РФ больше всего сил стягивает в зону Хортицы
  • Главная задача Сил обороны - сдержать натиск противника

Командующий Сухопутными войсками генерал-майор Михаил Драпатый возглавил оперативно-стратегическую группировку войск Хортица. Войска агрессора России на фронте сосредоточили больше всего сил в операционной зоне группировки. Задача Сил обороны – удерживать линию, наносить максимальные потери оккупантам и заботиться об украинских защитниках. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что представил Драпатого в качестве командующего Хортицы.

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"Представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" - командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого", - сказал Сырский.

Также он добавил, что бывший командующий группировки генерал-майор Андрей Гнатов будет продолжать службу в должности замначальника Генштаба.

Кто такой Михаил Драпатый?

Михаил Драпатый - украинский военнослужащий, генерал-майор Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск ВСУ (с 29 ноября 2024 года). Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады (2016-2019). Заместитель начальника Генштаба по подготовке военных (с февраля 2024). Глава оперативно-тактической группировки войск "Луганск" (с сентября по ноябрь 2024), глава оперативной группировки войск "Харьков" (с мая по сентябрь 2024). Рыцарь орденов Богдана Хмельницкого и "Народный Герой Украины", пишет Википедия.

Какие задачи у Сил обороны на востоке

Главком акцентировал внимание на том, что сегодня враг собирает больше всего сил на тех направлениях, за которые отвечает ОСГВ Хортица. Войска будут работать над тем, чтобы сдержать натиск преобладающего в силах противника.

"Враг сосредотачивает наибольшие силы именно на тех направлениях, которые относятся к операционной зоне ОСУВ "Хортица". Наша задача – держать линию, наносить российским оккупантам максимальные потери и заботиться об украинских защитниках. Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать напор превосходящего (в силах, - ред.) противника. Работаем вместе", - подчеркнул Александр Сырский.

Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

Что происходит на фронте – новости по теме:

Как сообщал Главред, аналитики американского Института изучения войны на днях предположили, что враг потерял позиции под Торецком. Силы обороны продвинулись на северо-запад города. В свою очередь, россияне достигли продвижения у Торецкой шахты на севере города.

РФ оккупировала Великую Новоселку и продвинулась в 4 населенных пунктах, сообщили в DeepState. В частности, вражеские силы продвинулись вблизи Песчаного, Надиевки, Андреевки и Барановки.

"Цель" войск РФ – административные границы Донецкой области, но не наступление на Днепропетровщину, сказал представитель Хортицы Виктор Трегубов. Противник стремится оккупировать Покровск и Мирноград, но испытывает нехватку ресурсов.

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