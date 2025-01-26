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Основная цель - не наступление на Днепропетровщину: в ВСУ озвучили замысел врага

Марина Фурман
26 января 2025, 23:19
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По словам Трегубова, целью россиян не является наступление на Павлоград или другие города Днепропетровской области.
ВСУ, армия РФ
Трегубов прокомментировал ситуацию на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, wikimedia.org

Основное:

  • Враг стремится выйти на админграницы Донецкой области
  • РФ меняет тактику штурмов на Покровском направлении
  • У РФ не хватает ресурсов, чтобы захватить Покровск

Российские оккупанты стремятся обойти Покровск и выйти на административные границы Донецкой области. Речь о наступлении на Днепропетровщину не идет. Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Он напомнил, что россияне сейчас пытаются захватить Покровск, а населенный пункт совсем не далеко до границы с Днепропетровской областью.

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"Другое дело, что они вбрасывают информацию, что российские войска будут идти дальше на Днепропетровщину - это выглядит, как дезинформация, потому что тогда им надо оставить свою предыдущую цель контроль над Донецкой областью", - говорит Трегубов.

По его словам, сейчас враг стремится захватить Покровскую и Мирноградскую агломерацию с запада, однако ресурсов для выполнения захватнических целей недостаточно.

"Возле Покровска то, что российские войска пошли в обход и не стали идти на сам город, это и есть изменение их тактики, потому что всю войну враг пытался идти на города "в лоб" - цепляясь за их окрестности и продвигаясь дальше. Сейчас они начали обходить Покровск и мы это связываем с тем фактом, что у них нет личного состава, чтобы штурмовать "в лоб", - рассказал Трегубов.

Он объяснил, для того, чтобы обойти Покровск, российским войскам нужно продвинуться на запад от города, это означает продвинуться в сторону дороги на Днепр и Днепропетровской области.

"Но пока мы не видим, что их целью является продвигаться в сторону Павлограда или еще куда-то. Мы видим, что они пытаются охватывать город и выполнять свою главную амбицию - контроль над Донецкой областью в ее административных границах. Они пытаются продвигаться и имеют продвижение. Но эта амбиция пока не выполнима, даже судя по тому, сколько у них осталось сил и средств", - заверил Виктор Трегубов.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, армия страны-агрессора России продолжает давить на украинских военных по всей линии фронта. Особенно сложная ситуация в Донецкой области, где враг бросает все силы и средства для реализации поставленной кремлевским диктатором Владимиром Путиным задачи - выхода на админграницы области.

Недавно офицер ВСУ Сергей Цехоцкий сообщил, что войска РФ стремятся выйти на административную границу Днепропетровщины. Вероятно, они могут попытаться обойти Покровск с севера через Межевскую громаду этой области. Впрочем, пока оккупанты не имеют достаточно силы, чтобы продвинуться вглубь региона.

Между тем председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что для россиян достижение административных границ Днепропетровской области имело бы символическое значение, хотя географически это ничего не меняет. По его словам, если Россия начнет наступление на Днепр и не добьется успеха, это лишь продемонстрирует ее слабость и неумение проводить стратегические военные операции.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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