"Ситуация сложная": в ВСУ рассказали о новой угрозе в районе Часового Яра

Россия перебросила к Часовому Яру бывших "вагнеровцев" и "кадыровцев".

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ВСУ прокомментировали ситуацию на Краматорском направлении / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко

Кратко:

ВСУ зафиксировали подразделения бывших "вагнеровцев" и "кадыровцев" в районе Часового Яра

Спецотряды РФ прошли интенсивную подготовку

В целом ситуация в районе Часового Яра сложная

В районе Часового Яра в Донецкой области украинские военные зафиксировали подразделения российского спецотряда "Ахмат" и бывших "вагнеровцев". Об этом сообщил представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин в эфире Суспільне новини.

По его словам, на Краматорском направлении действует очень подготовленная пехота, которая прошла интенсивную подготовку. Россияне готовы к боевым действиям, как в городской местности, так и в полях.

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"Это 98-я российская воздушно-десантная дивизия. Это люди, которые учатся штурмовать, учатся брать рубежи. Также они усиливаются другими подразделениями. По последней информации, это подразделения Ахмат, в которую вошли бывшие члены так называемой ЧВК Вагнер, так и добровольческое формирование Русич", - отметил Полухин.

Он добавил, что в целом ситуация в районе Часового Яра сложная. Оккупанты ежедневно пытаются штурмовать позиции Сил обороны Украины, применяя лобовые атаки и тактику малых групп.

"Противник удачно пытается использовать погодные условия - туманы, осадки, когда мы довольно ограничены в использовании наших беспилотных систем, и таким образом он пытается проникать в город. Наши ребята реагируют адекватно, отбиваются. Противник несет большие потери", - рассказал представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

В то же время Полухин отметил, что на этой неделе украинским бойцам удалось взять в плен несколько россиян из 98-й десантной дивизии, которые очень близко подошли к позициям ВСУ.

Часов Яр / Инфографика: Главред

Наступление армии РФ на Часов Яр - последние новости

Недавно Главред со ссылкой на военно-политического аналитика Дмитрия Снегирева писал, что после захвата огнеупорного завода у врага есть определенные тактические продвижения в городской застройке, однако украинские защитники оказывают ожесточенное сопротивление и потери армии РФ колоссальные. Кроме того, армия страны-агрессора России в районе Часового Яра, вынуждена уничтожать тела погибших оккупантов из-за больших потерь на поле боя.

Как известно, Часов Яр является ключевой точкой для большой агломерации, включающей такие города, как Дружковка, Константиновка, Славянск и Краматорск, а также несколько меньших населенных пунктов. Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий заявил, что именно поэтому российские войска прилагают значительные усилия, чтобы захватить этот город, а Вооруженные Силы Украины упорно его обороняют.

Кроме того, российские оккупанты хотят создать масштабный котел между Покровском и Часовым Яром. Однако, если враг будет видеть, что это слишком сложная задача, то будет достигать своей цели путем создания меньших котлов, об этом предупреждал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

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Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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