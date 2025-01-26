Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Ситуация сложная": в ВСУ рассказали о новой угрозе в районе Часового Яра

Марина Фурман
26 января 2025, 18:33обновлено 26 января, 19:09
213
Россия перебросила к Часовому Яру бывших "вагнеровцев" и "кадыровцев".
ВСУ, армия РФ
ВСУ прокомментировали ситуацию на Краматорском направлении / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко

Кратко:

  • ВСУ зафиксировали подразделения бывших "вагнеровцев" и "кадыровцев" в районе Часового Яра
  • Спецотряды РФ прошли интенсивную подготовку
  • В целом ситуация в районе Часового Яра сложная

В районе Часового Яра в Донецкой области украинские военные зафиксировали подразделения российского спецотряда "Ахмат" и бывших "вагнеровцев". Об этом сообщил представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин в эфире Суспільне новини.

По его словам, на Краматорском направлении действует очень подготовленная пехота, которая прошла интенсивную подготовку. Россияне готовы к боевым действиям, как в городской местности, так и в полях.

видео дня

"Это 98-я российская воздушно-десантная дивизия. Это люди, которые учатся штурмовать, учатся брать рубежи. Также они усиливаются другими подразделениями. По последней информации, это подразделения Ахмат, в которую вошли бывшие члены так называемой ЧВК Вагнер, так и добровольческое формирование Русич", - отметил Полухин.

Он добавил, что в целом ситуация в районе Часового Яра сложная. Оккупанты ежедневно пытаются штурмовать позиции Сил обороны Украины, применяя лобовые атаки и тактику малых групп.

"Противник удачно пытается использовать погодные условия - туманы, осадки, когда мы довольно ограничены в использовании наших беспилотных систем, и таким образом он пытается проникать в город. Наши ребята реагируют адекватно, отбиваются. Противник несет большие потери", - рассказал представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

В то же время Полухин отметил, что на этой неделе украинским бойцам удалось взять в плен несколько россиян из 98-й десантной дивизии, которые очень близко подошли к позициям ВСУ.

Часов Яр Инфографика
Часов Яр / Инфографика: Главред

Наступление армии РФ на Часов Яр - последние новости

Недавно Главред со ссылкой на военно-политического аналитика Дмитрия Снегирева писал, что после захвата огнеупорного завода у врага есть определенные тактические продвижения в городской застройке, однако украинские защитники оказывают ожесточенное сопротивление и потери армии РФ колоссальные. Кроме того, армия страны-агрессора России в районе Часового Яра, вынуждена уничтожать тела погибших оккупантов из-за больших потерь на поле боя.

Как известно, Часов Яр является ключевой точкой для большой агломерации, включающей такие города, как Дружковка, Константиновка, Славянск и Краматорск, а также несколько меньших населенных пунктов. Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий заявил, что именно поэтому российские войска прилагают значительные усилия, чтобы захватить этот город, а Вооруженные Силы Украины упорно его обороняют.

Кроме того, российские оккупанты хотят создать масштабный котел между Покровском и Часовым Яром. Однако, если враг будет видеть, что это слишком сложная задача, то будет достигать своей цели путем создания меньших котлов, об этом предупреждал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Другие новости:

Часов Яр

Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады.

Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине линия фронта Часов Яр
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Выборы в Беларуси и сценарии окончания войны: главные новости Украины (дайджест)

Выборы в Беларуси и сценарии окончания войны: главные новости Украины (дайджест)

19:30Украина
В двух областях объявили 3 уровень опасности: какой будет погода

В двух областях объявили 3 уровень опасности: какой будет погода

19:17Синоптик
"Ситуация сложная": в ВСУ рассказали о новой угрозе в районе Часового Яра

"Ситуация сложная": в ВСУ рассказали о новой угрозе в районе Часового Яра

18:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля: Девам - беспокойство, Ракам - обман

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля: Девам - беспокойство, Ракам - обман

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 27 января по 2 февраля: Овнам - экономить, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 27 января по 2 февраля: Овнам - экономить, Девам - проблемы

Кто такой "манькут": правильно объяснят слово лишь единицы

Кто такой "манькут": правильно объяснят слово лишь единицы

Давно забытый салат с 1 секретным ингредиентом - потрясный рецепт из СССР

Давно забытый салат с 1 секретным ингредиентом - потрясный рецепт из СССР

Последние новости

19:30

Выборы в Беларуси и сценарии окончания войны: главные новости Украины (дайджест)

19:28

Фиктивные и лишенные легитимности: в ЕС отреагировали на "выборы" в Беларуси

19:17

В двух областях объявили 3 уровень опасности: какой будет погода

18:52

100 дней Трампа: удастся ли остановить войнумнение

18:35

Была почти в каждой квартире: для чего в хрущевках строили "тайную комнату"

В первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - КуликВ первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - Кулик
18:33

"Ситуация сложная": в ВСУ рассказали о новой угрозе в районе Часового Яра

18:29

"Была уже свадьба": Ольга Харлан рассказала про церемонию с женихом-итальянцем

18:16

В Украину идет настоящая весна: когда будет почти +20

17:50

В Одессе работники ТЦК якобы похитили и избили сына известной журналистки: детали

Реклама
17:18

"Орешник" появится в Беларуси "со дня на день": какая у Лукашенко цельВидео

17:12

Нужна 1 упаковка теста Фило: потрясный рецепт пирогаВидео

16:52

Финансовый гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля

16:46

"Вброс россиян": у Зеленского отреагировали на "мирный план за 100 дней"

16:27

СМИ узнали, когда Трамп закончит войну и кто из украинцев был на его инаугурации

16:01

Батареи будут греть, как никогда раньше: сантехник поделился простым секретом

15:50

Муж Анны Жук оставил будто прощальный пост, друзья семьи и блогеры в паникеФото

15:25

Тест на IQ: найдите мышь среди множества белок за 5 секунд

15:20

Заставит Путина отступить: генерал назвал 4 составляющие для принуждения РФ

15:11

Любовный гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля

15:07

89-летний Шерлок-путинист Василий Ливанов попал в реанимацию - СМИ

Реклама
14:28

Трамп и Путин готовы к звонку: СМИ назвали возможные темы разговора

14:22

Кто будет следующим президентом Беларуси: Лукашенко сделал неожиданное заявление

13:50

Развязка войны в Украине: Лукашенко вышел с заявлением и назвал сроки

13:36

В Британии назвали 4 сценария окончания войны: какой из них самый реалистичный

13:36

Прекращение огня в Украине: в ЕС допустили участие миссии ООН

13:15

Даже не нужно тереть губкой: как быстро почистить блендер

13:01

"Ирочка богиня": Налчаджиоглу раскрыл правду про его роман с БилыкВидео

12:40

1250 авиабомб и более 750 ударных дронов: Зеленский раскрыл детали ударов РФ

12:27

Крым содрогнулся от взрывов: россияне жалуются на украинские морские дроны

12:19

Гороскоп Таро на неделю с 27 января по 2 февраля: Овнам - экономить, Девам - проблемы

12:06

Взрывы и пожар в Рязани: Генштаб ВСУ подтвердил атаку и раскрыл последствия

11:57

"Страшная пустота": известный украинский кинорежиссер погиб на войне

11:44

Китайский гороскоп на завтра 27 января: Быкам - неудачи, Собакам - слабость

11:22

Окружение ВСУ и оккупация Великой Новоселки: украинские военные вышли с заявлением

10:53

Украинские университеты лучше, чем некоторые европейские – Лисовой

10:39

В Беларуси стартовали президентские выборы: в МИД Украины предупредили Лукашенко

10:17

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

10:12

Давно забытый салат с 1 секретным ингредиентом - потрясный рецепт из СССРВидео

10:02

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля: Девам - беспокойство, Ракам - обман

09:49

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 января (обновляется)

Реклама
09:43

Решающую роль сыграет Трамп: The Times назвала 4 сценария завершения войны

09:21

Враг прорывается вглубь Донетчины: армия РФ захватила Времевку - DeepState

08:52

В какие страны Трамп полетит в рамках первого зарубежного визита – варианты

08:24

В Рязани прогремели взрывы, небо "пылало": украинские дроны добивали НПЗ - детали

08:00

Россия имеет такое отношение к Руси, как гонорар к гонорее: как Москва ворует историюмнение

07:34

Вражеские дроны ударили по домам: РФ атаковала два крупных города Украины

06:10

Путин повел просто лобовую вербовку, ведь Трамп падок на грубую лестьмнение

06:00

Беглец Влад Яма вышел на связь и показался с женой в США - детали

05:34

Гороскоп на завтра 27 января: Близнецам - огромное счастье, Весам - удовольствие

04:35

Кто такой "манькут": правильно объяснят слово лишь единицыВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять