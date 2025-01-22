'Это будет очень плохо': названы последствия оккупации РФ Часового Яра

Часов Яр расположен на господствующей высоте и в случае оккупации города, войска РФ смогут беспрепятственно обстреливать Константиновку, отметил Дикий.

https://glavred.info/ukraine/eto-budet-ochen-ploho-nazvany-posledstviya-okkupacii-rf-chasovogo-yara-10632791.html Ссылка скопирована

Названы последствия оккупации РФ Часового Яра / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Кратко:

Оккупация Часового Яра откроет путь к дальнейшему наступлению РФ на запад Донетчины

Часов Яр расположен на господствующих высотах

Россияне не могут пройти дальше Часового Яра с весны 2024 года

Часов Яр является ключевой точкой для большой агломерации, включающей такие города, как Дружковка, Константиновка, Славянск и Краматорск, а также несколько меньших населенных пунктов. Как отметил ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в комментарии для 24 Канала, именно поэтому российские войска прилагают значительные усилия, чтобы захватить этот город, а Вооруженные Силы Украины упорно его обороняют.

По его словам, ситуация в районе Часового Яра является сложной, но пока не критической. Ветеран добавил, что огнеупорный завод не является последней линией обороны, которую удерживают украинские силы в этом районе.

видео дня

Важность Часового Яра обусловлена его расположением на господствующих высотах. В случае, если российские войска вытеснят оттуда украинские подразделения, это может "быть очень плохо".

"Мы этим пользуемся и не дай бог оккупанты вытеснят нас из Часового Яра, то они начнут этим пользоваться. То есть российские войска с господствующих высот начнут просто сверху расстреливать Константиновку", - сказал Дикий.

По его словам, удерживать Константиновку станет значительно труднее. Более того, придется срочно эвакуировать всех жителей. Гражданским уже рекомендовали покинуть город, но в этой ситуации эвакуация станет неотложной.

Дикий напомнил, что российские войска зашли в Часов Яр в конце весны 2024 года, но с тех пор так и не смогли продвинуться дальше. При этом Часов Яр - это небольшой город, в отличие от Покровска.

"Армия России зашла в город, но дальше уперлась в украинскую оборону в уличных боях. Фактически за 9 месяцев россияне так и не смогли пройти этот небольшой город. Это для них просто кость в горле", - добавил ветеран российско-украинской войны.

Что известно о Часов Яре / Инфографика: Главред

Бои за Часов Яр - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер ОТГ "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец заявил, что Силы обороны Украины больше не контролируют территорию Часовоярского огнеупорного комбината. Эту информацию подтвердил и собеседник "Украинской правды", знакомый с ситуацией на этом направлении.

Российские войска активно наступают в направлениях Часового Яра и Торецка, используя трубы канала Северский Донец-Донбасс для накопления сил и попыток прорыва украинской обороны, сообщил Дмитрий Запорожец.

По словам майора и спикера ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, в районе Часового Яра в Донецкой области интенсивность боев остается стабильной. В то же время российские войска закрепились в пригороде вблизи канала Северский Донец - Донбасс.

Другие новости:

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред