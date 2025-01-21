Зеленский в Давосе и Трамп пригрозил Путину: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 21 января по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 21 января / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 22 отдельная механизированная бригада, kremlin.ru

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

После инаугурации Трамп сделал важное заявление о войне в Украине: что сказал

Президент США Дональд Трамп после своей инаугурации 20 января заявил в разговоре с журналистами в Овальном кабинете о намерениях добиться завершения российско-украинской войны. По словам главы Белого дома, война между Россией и Украиной должна завершиться "как можно скорее".

Трамп также заявил о планах встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены. По его словам, процесс уже идет, пишет CNN.

видео дня

Новый госсекретарь США Рубио назвал условие завершения войны РФ и Украины

Достижение мира в Украине является приоритетом для администрации президента США Дональда Трампа. Однако этот процесс будет сложным и потребует значительных уступок со стороны Киева и Москвы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио сразу после утверждения в должности.

Как пишет CNN, Рубио не стал прогнозировать временные рамки, когда война РФ против Украины может закончиться.

Враг атаковал Днепр и еще две общины: глава ОВА рассказал о последствиях

Утром 21 января, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область, взрывы прогремели в Днепре, а также на Синельниковщине и Никопольщине. Вражескую атаку на регион подтвердил глава военной администрации Сергей Лысак.

По его данным, в Днепре из-за атаки армии РФ частично разрушено складское помещение, которое не эксплуатировалось.

Известно также о пострадавшем, который получил ранения в результате вражеских атак по региону.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия столкнется с "большими проблемами", если российский диктатор Владимир Путин откажется заключить соглашение о прекращении войны в Украине.

По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский "хочет заключить соглашение".

РФ готовится быстрее всего захватить город: на фронте критическая ситуация

Начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик сообщил о том, что враг пытается продвигаться, чтобы получить возможность двигаться в направлении Константиновки и Часового Яра.

"Ситуация остается напряженной: враг не оставляет надежды и попыток захватить город в кратчайшие сроки. Для этого он прилагает все усилия, используя различные виды вооружения и пытаясь сломать наш дух и прорвать оборону непосредственно на территории Торецка", - отметил Чинчик в эфире телеканала "Эспрессо".

Украину атаковали более 130 дронов: сколько сбили и какие последствия

В ночь на 21 января российские оккупанты атаковали Украину 131 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО сбили 72 дрона, еще 59 БпЛА не достигли целей. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Кроме того, враг применил 4 баллистические ракеты "Искандер-М" из Воронежской области.

Трамп поставил на паузу помощь другим странам на три месяца

Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в сфере развития иностранных государств. Также глава Белого дома поручил пересмотреть программы иностранной помощи, чтобы убедиться, что они соответствуют его внешней политике "Америка прежде всего".

Как пишет The Hill, приказ о прекращении финансирования последовал за указом, предписывающим Государственному департаменту проводить внешнюю политику "Америка прежде всего", хотя подробности этой политики не определены.

За время войны разбогател на $1 млн: задержан главный психиатр ВСУ

Сотрудники Службы безопасности при содействии министра обороны и главнокомандующего ВСУ задержали главного психиатра Вооруженных Сил, который является заместителем председателя Центральной Военно-врачебной комиссии и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На заводах пылают пожары: ВСУ поразили важные объекты в РФ - Генштаб

В ночь на 21 января Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов оккупантов на территории России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, второй раз за неделю беспилотники Сил специальных операций ВСУ ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области. В результате удара горят резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми оккупанты обеспечивают российские войска.

Трамп возобновил указ о смертной казни: чем это грозит для США

Президент США Дональд Трамп вернул смертную казнь своим приказом. Подписанный документ обязывает обеспечить все штаты достаточным количеством смертельных инъекций для казни заключенных.

"Приказ Трампа, изданный всего через несколько часов после того, как он вернулся в Белый дом, заставляет Министерство юстиции не только требовать смертной казни в соответствующих федеральных случаях, но и способствовать сохранению смертной казни в штатах, которым трудно поддерживать достаточные запасы смертельных инъекционных препаратов", - отмечает The Washington Post.

Зеленский прибыл в Швейцарию: какова цель визита

Во вторник, 21 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию на военном вертолете. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире Общественного.

Ожидается, что сегодня глава страны выступит перед Всемирным экономическим форумом.

Трамп раскрыл количество погибших бойцов ВСУ на войне: Зеленский готов к соглашению

Президент США Дональд Трамп во время конференции в Овальном кабинете заявил, что в течение полномасштабной войны страна-агрессор Россия потеряла более миллиона военных, а Украина якобы - в свою очередь - 700 тысяч.

У Трампа спросили, сколько еще, по его мнению, продлится начатая РФ война в Украине. Глава Белого дома заявил, что в начале большинство людей думали, что это продлится неделю, но затянулось на три года, передает Politico.

Дождь и мокрый снег накроют Украину: в каких областях будут самые сильные осадки

Погода в Украине в среду, 22 января, будет облачной, во второй половине дня и вечером ожидаются дождь и мокрый снег.

Ветер будет юго-восточный, порывистый. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что температура воздуха ночью будет держаться на уровне около нуля градусов, а днем столбики термометров будут показывать +2, +3 градуса.

Прекратится ли помощь Украине от США: в СНБО сделали заявление после указа Трампа

Указ о приостановлении международной помощи на 90 дней, который подписал президент США Дональд Трамп, не касается военной помощи Украине.

Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что это касается других вещей.

Когда будут переговоры делегации Украины с командой Трампа: нардеп назвал сроки

Команда президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа может встретиться для переговоров с украинской делегацией в начале февраля в тот период, когда в Вашингтоне начнется "Украинская неделя".

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона. Он отметил, что в этот период времени будут происходить основные переговоры с новой командой Трампа.

Армия РФ контролирует важную трассу под Покровском: Снегирев раскрыл прорыв россиян

Военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщил, что в течение последнего месяца армия РФ продвинулась на 1,5 км на Покровском направлении. Во время своего наступления россияне потеряли по меньшей мере от 10 до 15 тысяч человек.

Он также сообщил о том, что украинский фронт якобы посыпался, не соответствуют действительности.

Кто будет получать выплаты за пленных и без вести пропавших военных: изменения с 1 февраля

Главред собрал главные факты, что в феврале украинцам придется ощутить на себе очередную порцию изменений. В материале узнаете о том, кто теперь будет получать выплаты родственников пленных и без вести пропавших военных.

Известно, что с 1 февраля 2025 года вступают в силу изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", который Верховная Рада приняла 8 октября. Документ предусматривает сохранение денежного обеспечения за пропавшим без вести или пленным военнослужащим. Такое денежное обеспечение и другие выплаты получит семья военнослужащего.

"Затроллил" Фицо и предупредил Европу об угрозе: Зеленский выступил в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, куда прибыл сегодня для участия в мероприятии. В своем обращении, которое транслировал Офис президента, Зеленский акцентировал внимание на будущем Европы.

Чрезвычайное положение в США и смертная казнь: какие первые указы подписал Трамп

После инаугурации 20 января 2025 года Дональд Трамп сразу приступил к выполнению своих обещаний, подписав ряд важных указов, которые существенно меняют политический ландшафт США. Эти решения охватывают широкий спектр вопросов - от международной политики до внутренних изменений в управлении страной. Одними из первых действий нового президента стали указы, которые касаются как экономической, так и социальной сфер, в частности реформирование системы предоставления гражданства, изменения во внешней политике, а также усиление национальной безопасности.

Главред собрал основные указы и заявления Дональда Трампа после возвращения в Белый дом.

"Хочет закончить войну до конца года": Зеленский сказал, какие у него отношения с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него действительно хорошие отношения с американским президентом Дональдом Трампом. Он отметил, что Трамп стремится достичь мира и хочет закончить войну до конца года.

В то же время вокруг Трампа много разных голосов, а потому важно, чтобы эти "голоса" были правильными и доносили реальную ситуацию относительно войны в Украине, подчеркнул Зеленский. Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 21 января.

"Приведет к окончанию войны": Зеленский озвучил стратегию Украины

Украина стремится использовать дипломатические средства, чтобы завершить войну, однако важно, какой именно будет эта дипломатия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Стратегия - мы должны подойти к любой дипломатии, которая приведет, я в этом уверен, к окончанию войны. Вопрос, какой она будет", - отметил Зеленский.

Угроза потери четырех областей: Горбенко предупредил о целях РФ и назвал сроки

Народный депутат Руслан Горбенко сообщил, что в конце 2027 года Украина может потерять Донецкую область, если помощь партнеров останется на таком же уровне.

Он отметил, что Россия имеет целью захватить территории, которые диктатор Владимир Путин сам прописал в конституцию РФ. Поэтому если темпы продвижения врага не изменятся - под угрозой окажутся не только Донецкая, но и Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области, добавил Горбенко в эфире "День.LIVE".

Удержит ли ВСУ Днепропетровскую область: Тимочко предупредил о возможном большом наступлении РФ

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что для россиян достижение административных границ Днепропетровской области имело бы символическое значение, хотя географически это ничего не меняет.

По его словам, если Россия начнет наступление на Днепр и не добьется успеха, это лишь продемонстрирует ее слабость и неумение проводить стратегические военные операции. Для Путина это неприятно в рамках переговорного процесса, поскольку это потеря стратегических аргументов в пользу России, отметил Тимочко в эфире Еспресо.

"Никогда не допустим": Зеленский назвал ключевое условие Путина по Украине

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, потребует значительного сокращения численности украинской армии, однако украинская власть не согласится на такие условия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Один из важных вопросов, которые будет ставить Путин, и мы все это увидим, - уменьшение украинской армии в разы", - сказал Зеленский.

В Украину возвращается снег и дождь: в каких регионах будут осадки

Погода в Украине 21 января будет теплой и сухой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории Закарпатской области из-за оттепели объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине 22 января ожидается дождь и мокрый снег. Ветер будет порывистый. Температура воздуха повысится до +7 градусов, а на востоке ожидается -1...-2 градуса. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. С 24 января температура воздуха еще повысится на несколько градусов.

"Эта война должна закончиться": новый госсекретарь США сделал важное заявление

Война, которую начал российский диктатор Владимир Путин, нанесла огромный ущерб Украине, РФ и Европе. Окончание войны необходимо и требует серьезных дипломатических усилий. Об этом заявил новый государственный секретарь США Марко Рубио в эфире телеканала ABC.

"Это сложный, трагический конфликт, начатый Владимиром Путиным, который нанес огромный ущерб Украине, России, а также и стабильности Европы. Поэтому единственный способ решить это - мы должны вернуться к прагматизму, но мы также должны вернуться к серьезности. И это тяжелая работа дипломатии", - подчеркнул он в программе Good Morning America.

Трамп может развалить РФ и закончить правление Путина: СМИ назвали дату

Трамп способен оказать эффективное давление на российского диктатора и военного преступника Владимира Путина, чтобы заставить его быстро завершить российско-украинскую войну, если откажется от слабого и непоследовательного экономического подхода, который использует администрация Байдена. Такое мнение высказали Джеффри Зонненфельд - профессор практики лидерства им. Лестера Крауна и президент Йельского института лидерства для высшего руководства и Стивен Тиан, который является научным директором Йельского института лидерства высшего руководства в статье для Time.

Смоленский авиазавод атаковал "Колдун-В": в СМИ рассказали о таинственном оружии

В ночь на 21 января ВСУ совершили атаку на военные цели на территории страны-агрессора с помощью дальнобойных БПЛА-камикадзе. Для удара по Смоленскому авиационному заводу, вероятно, использовали дрон-камикадзе "Колдун-В". Об этом пишет Defence Express.

БПЛА "Колдун-В" имеет дальность полета до 700 км. Масса боевой части дрона составляет 20 кг. Как отметили аналитики, российские Shahed-131 имеют похожую массу боевой части, но применяются реже.

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