Угроза потери четырех областей: Горбенко предупредил о целях РФ и назвал сроки

Ключевые тезисы Горбенко:
- У врага есть цель захватить новые украинские области
- В конце 2027 года Украина может потерять Донецкую область
Народный депутат Руслан Горбенко сообщил, что в конце 2027 года Украина может потерять Донецкую область, если помощь партнеров останется на таком же уровне.
Он отметил, что Россия имеет целью захватить территории, которые диктатор Владимир Путин сам прописал в конституцию РФ. Поэтому если темпы продвижения врага не изменятся - под угрозой окажутся не только Донецкая, но и Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области, добавил Горбенко в эфире "День.LIVE".
"У врага есть цель - захватить эти области, которые прописаны у него в конституции. Он готовится не только на 2025 год, но и на 2026, 2027-й. Готовится... Ведь, если, как они говорят, взять ситуацию на земле, то, если они будут так продвигаться, а партнеры будут вот так помогать нам, то думаю, в конце 2027 года, к сожалению, мы можем потерять и Донецкую область", - сказал Руслан Горбенко.
На Донецкой области враг может не остановится, считает нардеп.
"Еще раз читаем конституцию РФ... Там и Запорожье, и Херсонщина... Я думаю, что аппетиты будут только расти. Поэтому нужно, чтобы партнеры поняли, что этого изверга действительно надо останавливать", - добавил Руслан Горбенко.
Наступление РФ - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, что боец ВСУ с позывным "Мучный" сообщил, что начались бои за важный населенный пункт на границе трех областей. Российские оккупационные войска активизировали наступательные действия вблизи Великой Новоселки Донецкой области - ситуация тяжелая.
Аналитики Института изучения войны сообщили, что армия РФ продвигается в Курской области к позициям ВСУ. Геолокационные кадры за 18 января показывают, что военные РФ недавно продвинулись на запад от Малой Локни. Этот населенный пункт расположен недалеко от города Суджа.
В ВСУ предупредили о продвижении РФ, ведь россияне "вцепились" в правый берег Оскола. Олесь Маляревич сообщил, что россияне теряют большое количество живой силы, вцепились в правый берег и пытаются за него удержаться. Пехотой движутся к Двуречной.
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