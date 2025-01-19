Армия РФ продвигается в Курской области к позициям ВСУ: какая ситуация на самом деле

Российская оккупационная армия продвинулась в сторону украинского выступления в Курской области.

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Что происходит на Курщине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, росСМИ

Ключевые тезисы ISW:

Переселенцы из приграничных районов Курской области протестуют в Курске

Военные РФ недавно продвинулись на запад от Малой Локни

Аналитики Института изучения войны сообщили, что во время боев 18 января российские войска продвинулись к украинскому выступлению в Курской области. На деятельность и армии РФ, и ВСУ в регионе влияют погодные условия.

Геолокационные кадры за 18 января показывают, что военные РФ недавно продвинулись на запад от Малой Локни. Этот населенный пункт расположен недалеко от города Суджа, говорится в отчете ISW.

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Так называемый российский милблогер заявил, что частые туманные погодные условия в Курской области ограничивают способность как российских, так и украинских сил проводить воздушную разведку и удары беспилотниками. В частности, на Курщине действуют операторы БПЛА российской 34-й отдельной мотострелковой бригады и операторы беспилотников 56-го полка воздушно-десантных войск.

Аналитики отмечают, что 18 января источники российских оппозиционных СМИ сообщили, что перемещенные жители приграничных районов Курской области продолжили протесты в городе Курске, призывая российские власти выдавать сертификаты на жилье. Кроме того, люди выражали разочарование из-за общего отсутствия финансовой помощи со стороны российского правительства.

В свою очередь, губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал провести встречу с протестующими в течение недели с 19 по 25 января, чтобы обсудить жалобы населения.

Операция ВСУ в Курской области - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ сковывают врага на Курщине, а потери РФ превышают группировку "Курск". Сейчас в Курской области сосредоточено от 50 до 55 тысяч личного состава российских войск. Но им очень сложно удается даже на своей собственной территории проводить наступательные действия.

Россияне истерически жалуются на ракетную атаку в Курске. В российских пабликах разгорелось активное обсуждение ситуации. Местные жаловались на мощные взрывы и сообщали о "прилете". Россияне истерично заявляли о якобы запуске по Курской области ракет ATACMS.

Стало известно, что под Курском РФ прибегла к "смешной" практике. Чтобы хотя бы как-то обеспечить переправу через реки в Курской области, россияне обратились к использованию технологии времен Второй мировой войны. Эти импровизированные "смешные мосты" позволяли быстро преодолевать препятствия, которые блокировали транспорт на поле боя.

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