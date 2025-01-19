Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Армия РФ продвигается в Курской области к позициям ВСУ: какая ситуация на самом деле

Юлия Закрепа
19 января 2025, 09:59обновлено 19 января, 10:44
1268
Российская оккупационная армия продвинулась в сторону украинского выступления в Курской области.
Армия РФ продвигается в Курской области к позициям ВСУ: какая ситуация на самом деле
Что происходит на Курщине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, росСМИ

Ключевые тезисы ISW:

  • Переселенцы из приграничных районов Курской области протестуют в Курске
  • Военные РФ недавно продвинулись на запад от Малой Локни

Аналитики Института изучения войны сообщили, что во время боев 18 января российские войска продвинулись к украинскому выступлению в Курской области. На деятельность и армии РФ, и ВСУ в регионе влияют погодные условия.

Геолокационные кадры за 18 января показывают, что военные РФ недавно продвинулись на запад от Малой Локни. Этот населенный пункт расположен недалеко от города Суджа, говорится в отчете ISW.

видео дня

Так называемый российский милблогер заявил, что частые туманные погодные условия в Курской области ограничивают способность как российских, так и украинских сил проводить воздушную разведку и удары беспилотниками. В частности, на Курщине действуют операторы БПЛА российской 34-й отдельной мотострелковой бригады и операторы беспилотников 56-го полка воздушно-десантных войск.

Аналитики отмечают, что 18 января источники российских оппозиционных СМИ сообщили, что перемещенные жители приграничных районов Курской области продолжили протесты в городе Курске, призывая российские власти выдавать сертификаты на жилье. Кроме того, люди выражали разочарование из-за общего отсутствия финансовой помощи со стороны российского правительства.

В свою очередь, губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал провести встречу с протестующими в течение недели с 19 по 25 января, чтобы обсудить жалобы населения.

Операция ВСУ в Курской области - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ сковывают врага на Курщине, а потери РФ превышают группировку "Курск". Сейчас в Курской области сосредоточено от 50 до 55 тысяч личного состава российских войск. Но им очень сложно удается даже на своей собственной территории проводить наступательные действия.

Россияне истерически жалуются на ракетную атаку в Курске. В российских пабликах разгорелось активное обсуждение ситуации. Местные жаловались на мощные взрывы и сообщали о "прилете". Россияне истерично заявляли о якобы запуске по Курской области ракет ATACMS.

Стало известно, что под Курском РФ прибегла к "смешной" практике. Чтобы хотя бы как-то обеспечить переправу через реки в Курской области, россияне обратились к использованию технологии времен Второй мировой войны. Эти импровизированные "смешные мосты" позволяли быстро преодолевать препятствия, которые блокировали транспорт на поле боя.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине ВСУ новости Украины Курская область Операция в Курской области
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Войска РФ пытаются обойти Покровск: нардеп оценил угрозу окружения города

Войска РФ пытаются обойти Покровск: нардеп оценил угрозу окружения города

11:54Украина
Мобилизация студентов в Украине: какие три категории могут призвать в 2025 году

Мобилизация студентов в Украине: какие три категории могут призвать в 2025 году

10:59Украина
Куда поедет Трамп в один из первых визитов: СМИ назвали страну

Куда поедет Трамп в один из первых визитов: СМИ назвали страну

10:37Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Цены резко полетели вниз: в Украине дешевеет популярный овощ - в чем причина

Цены резко полетели вниз: в Украине дешевеет популярный овощ - в чем причина

Гороскоп Таро на февраль 2025: Козерогам - прибыль, Водолеям - перемены, Рыбам - мудрость

Гороскоп Таро на февраль 2025: Козерогам - прибыль, Водолеям - перемены, Рыбам - мудрость

Популярный российский ведущий перестал узнавать родных

Популярный российский ведущий перестал узнавать родных

Гороскоп на завтра 20 января: Козерогам - новое знакомство, Водолеям - важная новость

Гороскоп на завтра 20 января: Козерогам - новое знакомство, Водолеям - важная новость

Болезненный удар по самому ценному: ВСУ поразили объект в РФ - Генштаб

Болезненный удар по самому ценному: ВСУ поразили объект в РФ - Генштаб

Последние новости

11:59

Tik-Tok перестал работать для пользователей в США: в чем причина

11:54

Войска РФ пытаются обойти Покровск: нардеп оценил угрозу окружения города

11:25

Подруги ахнут, любимый оценит: какой цвет лучше подчеркивает карие глаза

10:59

Мобилизация студентов в Украине: какие три категории могут призвать в 2025 году

10:38

Идеальное средство от запотевания очков и стекол: как сделать антифог самому

Pro&Contra: Нужны ли выборы во время войны в Украине?Pro&Contra: Нужны ли выборы во время войны в Украине?
10:37

Куда поедет Трамп в один из первых визитов: СМИ назвали страну

10:10

Нужна всего 1 банка секретного ингредиента: шикарный рецепт закуски за 2 минуты

09:59

Армия РФ продвигается в Курской области к позициям ВСУ: какая ситуация на самом деле

09:42

Никогда не слипнутся: как правильно приготовить макароны

Реклама
09:28

Начались бои за важный населенный пункт на границе трех областей – боец ВСУ

09:03

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Овны получат ответы, Рыбы - разбогатеют

08:55

Россияне штурмуют три важных района: в Великой Новоселке обострилась ситуация

08:33

Миротворцы Германии в Украине: в Берлине сделали заявление

08:15

"Вечная" власть или хитрый план РФ: почему Украине стоит искать пути для выборовмнение

07:57

Россияне стягивают войска для прорыва на Покровск: в ISW предупредили об угрозах

07:10

Кто из будущего: только люди с необычайным умом разгадают загадку за 5 секунд

05:30

Раздавят чувства и не заметят: какие знаки зодиака чаще всего разбивают сердца

05:00

Какой сегодня праздник 19 января 2025 года: что категорически нельзя делать в этот день

04:35

"Прокидатися", "просинатися" или "просипатися": какое слово правильно использоватьВидео

03:32

Гороскоп на завтра 20 января: Козерогам - новое знакомство, Водолеям - важная новость

Реклама
02:33

Модные тренды 2025: Андре Тан сказал, что должно быть в гардеробе

00:46

РФ готовит новый ракетный удар по Украине: спикер УДА назвал вероятную дату

18 января, суббота
23:50

Ранний старт переговоров с РФ будет фатальным: Киев предупредил Трампа - СМИ

23:20

"Атакуем, или обороняемся": Швеция срочно отправила солдат к границе с РФ

22:46

Ученые рассказали, что происходит с организмом, если пить одно пиво или вино в день

22:44

Знают не все водители: что означает значок "фонтан" на панели приборов авто

22:38

У фразы "моя хата скраю" есть неожиданное продолжение: смысл будет совсем другой

22:36

В Донецкой области армия Украины отошла с важных позиций: в СМИ раскрыли детали

22:23

Чтобы не угробить машину: как долго можно держать двигатель включенным

22:10

"Жизнь после развода": в сеть слили сенсационное предложение Меган Маркл

21:57

Популярный российский ведущий перестал узнавать родных

21:17

Это страшно: в сети испугались того, как выглядит Катерина Варнава

21:03

"Хорошо поработали": Зеленский отреагировал на громкие задержания и ракетный ударФото

20:59

Европа боится возвращения беженцев в Украину: какие угрозы для стран

20:08

В бой бросают "верблюдов" и солдат на костылях: в ВСУ раскрыли новую тактику РФ

19:30

Россияне ежедневно продвигаются: Братчук заявил о главной задаче ВСУ на фронте

19:26

РФ после захвата 4-х областей Украины до 2026 года начнет войну с НАТО – Welt

18:48

БОВП пройдут и мужчины, и женщины: в Минобороны объяснили, что будет за отказ

18:35

Ограниченно годные могут оказаться в розыске в "Резерв+" после 4 февраля

17:55

США окажется в слабой позиции из-за переговоров Трампа и Путина: каковы риски

Реклама
17:37

В России сожгли вышки связи: в ГУР раскрыли детали дерзкой диверсииВидео

17:35

До 2 млн человек: баварский депутат призвала выслать из Германии украинцев

17:30

Гости подерутся за него: потрясный салат Венеция - рецептВидео

16:55

"Месть": в Минобороны РФ сделали циничное заявление о ракетном ударе по КиевуФото

16:48

Организовал незаконный выезд за границу: нардеп получил подозрение

16:31

Трамп хочет "покончить" с войной в Украине: экс-советник предупредил об опасности

15:53

Сюрприз ценой 775 тысяч гривен: мужчина убирал на чердаке и нашел клад

15:51

"Только в единстве": Зеленский отреагировал на удары по Киеву и Запорожью

15:48

Потеплеет до +11 градусов: на Украину надвигаются изменения погоды

15:38

Трамп планирует массовые депортации мигрантов: в WSJ раскрыли планы после инаугурации

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять