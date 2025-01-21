Кто будет получать выплаты за без вести пропавших военных: изменения с 1 февраля

Выплата денежного обеспечения осуществляется до полного выяснения обстоятельств.

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Кто будет получать выплаты родственникам пленных / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ua.depositphotos.com

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Сколько будут получать родные военнопленных

Сколько продлится выплата денежного обеспечения

Главред собрал главные факты, что в феврале украинцам придется ощутить на себе очередную порцию изменений. В материале узнаете о том, кто теперь будет получать выплаты родственников пленных и без вести пропавших военных.

Известно, что с 1 февраля 2025 года вступают в силу изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", который Верховная Рада приняла 8 октября. Документ предусматривает сохранение денежного обеспечения за пропавшим без вести или пленным военнослужащим. Такое денежное обеспечение и другие выплаты получит семья военнослужащего.

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В комментарии Главреду адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова рассказала, что согласно изменениям военнослужащий может оставить распоряжение на случай своего пропажи без вести или плена и в соответствии с этим распоряжением воинская часть будет выплачивать средства.

"Если военнослужащий не оставил распоряжение и он признан пропавшим без вести или пленным, то по новому порядку выплачиваться будет только 50% денежного обеспечения такого военнослужащего и распределяться оно будет между: женой (мужем), законными представителями малолетних (несовершеннолетних) детей (речь идет о лице, которое является матерьюили отцом ребенка военнослужащего, или лицом, заменяющим указанных лиц, в случае, если военнослужащий не находится с соответствующими лицами в браке), детьми из числа лиц с инвалидностью с детства (независимо от возраста) или их законными представителями и родителями военнослужащих (кроме тех из указанных лиц, получающих от военнослужащего алименты, а также родителей, лишенных родительских прав, при условии что эти права не были восстановлены)", - рассказала адвокат.

То есть если военнослужащий получает 28000 грн денежного обеспечения и имеет жену, двух детей от брака с ней и обоих родителей, то 28000 *0,5 = 14000 грн и эти 14000 грн делятся между 5 лицами, то есть по 2800 грн на каждого.

Также, по новым правилам, в случае, если у военнослужащего отсутствуют указанные лица, то денежное обеспечение, а точнее 50% от него может быть выплачено совершеннолетним детям, родным братьям (сестрам), законным представителем которых является военнослужащий. Но таким лицам выплачивается уже 20% на всех от денежного обеспечения после отчислений. То есть 28000*0,5*0,2=2800 грн всего и далее эта сумма уже делится в зависимости от количества соответствующих лиц.

В то же время, как уточнила адвокат АО "GRACERS" Марина Ивина, выплата денежного обеспечения осуществляется до полного выяснения обстоятельств захвата военнослужащих в плен или исчезновения без вести, их освобождения из плена или признания судом безвестно отсутствующими или объявления судом умершими. Во всех случаях выплата денежного обеспечения осуществляется не более, чем до дня исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Выплаты военным - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Кабмин предлагает увеличить выплату семьям погибших защитников. В начале полномасштабной войны многие украинцы взяли оружие в руки и защищали государство в статусе гражданских лиц. Для семей таких погибших гражданских предусмотрена выплата в размере 1,9 млн грн.

Кабмин изменил порядок выплат семьям погибших военных и раненым бойцам. В случае гибели защитника или защитницы Украины помощь выплачивается членам семьи в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января года, когда произошло событие. Сейчас прожиточный минимум составляет 2920 гривен.

Стало известно, что Рада приняла законопроект для военных, воюющих в РФ. Во время заседания Верховной Рады депутаты проголосовали за законопроект о социальной защите украинских военнослужащих. Это решение гарантирует военным, воюющим в Курской области, такие же выплаты и преференции, как на передовой.

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