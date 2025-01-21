Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

На заводах пылают пожары: ВСУ поразили важные объекты в РФ - Генштаб

Марина Фурман
21 января 2025, 11:38
1406
Силы обороны атаковали нефтебазу и авиационный завод оккупантов.
удар по РФ
Беспилотники атаковали цели в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram

Основное:

  • ВСУ второй раз за неделю ударили по нефтебазе оккупантов в Воронежской области
  • Украинские бойцы также атаковали авиазавод в Смоленской области

В ночь на 21 января Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов оккупантов на территории России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, второй раз за неделю беспилотники Сил специальных операций ВСУ ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области. В результате удара горят резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми оккупанты обеспечивают российские войска.

видео дня

Кроме того, ВСУ поразили инфраструктуру АО "Смоленский авиационный завод" в Смоленской области РФ, где модернизируются и производятся и боевые самолеты.

Также продолжается поражение пунктов управления российских оккупационных войск. В частности, был нанесен удар по командному пункту 29-й общевойсковой армии РФ, который находится во временно оккупированной Волновахе в Донецкой области. В сообщении говорится, что в результате удара есть информация о взрывах и задымлении в Донецкой области.

"Целенаправленная и систематическая боевая работа, с целью усиления эффекта от санкционного давления, по важным объектам российских захватчиков будет продолжаться до прекращения вооруженной агрессии РФ против нашей страны. Уничтожаем врага, его технику и военную инфраструктуру", - отметили в Генштабе ВСУ.

Удары по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, российский Смоленск под массированной атакой дронов, начался пожар в многоэтажном доме и на заводе. Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что российская ПВО пытается отразить атаку беспилотников. Известно, что один из дронов упал на крышу жилого дома, другие поразили ценный объект в РФ.

Позже глава ЦПД Андрей Коваленко уточнил, авиационный завод в Смоленске участвует в производстве и модернизации самолетов военного назначения, в частности штурмовиков Су-25.

Напомним, нефтебаза "Лискинская" в Воронежской области России пылала три дня подряд после атаки украинских защитников. Инцидент произошел 16 января и спровоцировал масштабный пожар. По информации Генштаба ВСУ, в ночь на 16 января Силы специальных операций совместно с другими подразделениями нанесли удар по нефтебазе с помощью по меньшей мере трех ударных дронов.

Читайте также:

Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Смоленск Генштаб ВСУ Удары вглубь РФ
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский прибыл в Швейцарию: какая цель визита

Зеленский прибыл в Швейцарию: какая цель визита

13:43Украина
Доллар по 43, новые правила бронирования и лимиты на переводы: что изменится для украинцев с 1 февраля

Доллар по 43, новые правила бронирования и лимиты на переводы: что изменится для украинцев с 1 февраля

12:00Аналитика
Трамп возобновил указ о смертной казни: чем это грозит США

Трамп возобновил указ о смертной казни: чем это грозит США

11:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Начнется трудный период в жизни: что нельзя делать 21 января - приметы

Начнется трудный период в жизни: что нельзя делать 21 января - приметы

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Не поможет Patriot и SAMP-T: назван единственный способ справиться с "Орешником"

Не поможет Patriot и SAMP-T: назван единственный способ справиться с "Орешником"

ТЭС уничтожена полностью: РФ ударила по объекту энергетики, идет разбор завалов

ТЭС уничтожена полностью: РФ ударила по объекту энергетики, идет разбор завалов

Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

Последние новости

13:43

Зеленский прибыл в Швейцарию: какая цель визита

13:08

Вырастут ли цены на продукты в феврале: прогноз эксперта

13:07

"Тело отказывается работать": Tayanna пожаловалась на осложнения после болезни

13:00

Изумительные пальчики из вчерашнего картофельного пюре - бомбический рецептВидео

12:57

"Российские лодки – повсюду": Трамп сказал, зачем хочет купить Гренландию

Базовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – ЗагороднийБазовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – Загородний
12:54

ОККО и "Повернись живим" передали десантникам оружие и технику на 500 млн грн. Она уже уничтожает врага

12:47

Курс доллара в феврале 2025: на сколько подорожает валюта в Украине

12:28

"Любовница" Потапа публично стала на его сторону - детали

12:00

Доллар по 43, новые правила бронирования и лимиты на переводы: что изменится для украинцев с 1 февраля

Реклама
11:55

Владимир Кличко хочет вернуться на ринг, чтобы сразиться за титул - промоутер

11:50

Трамп возобновил указ о смертной казни: чем это грозит США

11:48

На столе у Трампа появилась красная кнопка: для чего она нужна президенту США

11:38

На заводах пылают пожары: ВСУ поразили важные объекты в РФ - Генштаб

11:17

Орбан поздравил Трампа и намекнул на оккупацию столицы одной из стран Европы

11:12

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - жертвы, Свиньям - потеря денег

10:55

За время войны разбогател на $1 млн: задержан главный психиатр ВСУ

10:28

В Харьковской области РФ пытается прорваться вперед: военные раскрыли ситуацию

10:24

"Они не умерли": молчун Николаев рассказал о чувствах к предательнице Королевой

10:20

Трамп поставил на паузу помощь другим странам на три месяца

10:19

Украину атаковали более 130 дронов: сколько сбили и какие последствияФото

Реклама
10:11

Все растает за 30 минут: как легко очистить духовку и стекло от жира

09:41

Украинка Александра Николаенко засветилась на инаугурации Трампа - как выглядит

09:36

Хочет капитуляции Украины: Путин заявил, что готов к переговорам с США – ISW

09:34

РФ готовится быстрее всего захватить город: на фронте критическая ситуация

09:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

09:12

Беспилотники атаковали Смоленский авиазавод: чем он важен для РФ

09:00

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:45

"Будут большие проблемы": Трамп предостерег Путина из-за отказа от сделки по УкраинеВидео

08:17

Екатерина Тышкевич обратилась к мужу и сделала публичное признание - причина

08:16

Враг атаковал Днепр и еще две громады: глава ОВА рассказал о последствиях

08:00

Способен ли Трамп навязать Украине капитуляциюмнение

07:52

Новый госсекретарь США Рубио назвал условие завершение войны РФ и Украины

07:39

"Его поезд ушел": в РФ взбунтовались против Меладзе и выгоняют его из страны

07:12

Где спрятаны 4 пары ботинок: только гений найдет их за 10 секунд

06:52

После инаугурации Трамп сделал важное заявление о войне в Украине: что сказал

06:10

Потери оккупантов становятся безумнымимнение

05:55

Гороскоп на завтра 22 января: Водолеям - большие деньги, Ракам - карьерный успех

05:31

Не поможет Patriot и SAMP-T: назван единственный способ справиться с "Орешником"

04:57

Не так много, как все думают: сколько калорий в банане

04:35

"ПорЯдковий" или "порядкОвий" номер - как правильно: не все смогут дать ответ

Реклама
04:00

Для чего нужны красные отсечки на спидометре: загадка для многих водителей

03:31

Как очистить душ от известкового налета с помощью пакета: хитрый трюк

03:07

Не только из-за стресса: почему у человека трясутся руки - главные причиныВидео

02:45

Пылает дом и авиазавод: Смоленск под массированной атакой дроновВидео

02:34

Яркая весенняя головоломка: нужно найти нарциссы за 10 секунд

02:11

Речь не только о Донбассе: РФ наступает в трех областях - DeepState

02:00

Носителям ракет стало больно: ракето-дроны ВСУ "подрезали крылья" авиации РФ

01:38

Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

01:30

На своей волне: сенатор-демократ пришел на инаугурацию Трампа в худи и шортахВидео

01:01

Илон Маск показал "нацистский" жест, поздравляя Трампа с инаугурацией

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять