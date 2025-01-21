На заводах пылают пожары: ВСУ поразили важные объекты в РФ - Генштаб

Силы обороны атаковали нефтебазу и авиационный завод оккупантов.

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Беспилотники атаковали цели в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram

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ВСУ второй раз за неделю ударили по нефтебазе оккупантов в Воронежской области

Украинские бойцы также атаковали авиазавод в Смоленской области

В ночь на 21 января Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов оккупантов на территории России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, второй раз за неделю беспилотники Сил специальных операций ВСУ ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области. В результате удара горят резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми оккупанты обеспечивают российские войска.

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Кроме того, ВСУ поразили инфраструктуру АО "Смоленский авиационный завод" в Смоленской области РФ, где модернизируются и производятся и боевые самолеты.

Также продолжается поражение пунктов управления российских оккупационных войск. В частности, был нанесен удар по командному пункту 29-й общевойсковой армии РФ, который находится во временно оккупированной Волновахе в Донецкой области. В сообщении говорится, что в результате удара есть информация о взрывах и задымлении в Донецкой области.

"Целенаправленная и систематическая боевая работа, с целью усиления эффекта от санкционного давления, по важным объектам российских захватчиков будет продолжаться до прекращения вооруженной агрессии РФ против нашей страны. Уничтожаем врага, его технику и военную инфраструктуру", - отметили в Генштабе ВСУ.

Удары по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, российский Смоленск под массированной атакой дронов, начался пожар в многоэтажном доме и на заводе. Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что российская ПВО пытается отразить атаку беспилотников. Известно, что один из дронов упал на крышу жилого дома, другие поразили ценный объект в РФ.

Позже глава ЦПД Андрей Коваленко уточнил, авиационный завод в Смоленске участвует в производстве и модернизации самолетов военного назначения, в частности штурмовиков Су-25.

Напомним, нефтебаза "Лискинская" в Воронежской области России пылала три дня подряд после атаки украинских защитников. Инцидент произошел 16 января и спровоцировал масштабный пожар. По информации Генштаба ВСУ, в ночь на 16 января Силы специальных операций совместно с другими подразделениями нанесли удар по нефтебазе с помощью по меньшей мере трех ударных дронов.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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