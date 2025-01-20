Удар в тылу врага: уничтожен перевозивший военные грузы локомотив РФ

Уничтоженный локомотив использовался в обеспечении логистики российской оккупационной армии.

https://glavred.info/world/udar-v-tylu-vraga-unichtozhen-perevozivshiy-voennye-gruzy-lokomotiv-rf-10632314.html Ссылка скопирована

В РФ сожгли локомотив / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Важно:

18 января был уничтожен локомотив 3M62У

Он обеспечивал логистику оккупационной армии РФ

В трамвайном депо "Ручьи" города Санкт-Петербург страны-агрессора РФ, в субботу, 18 января, был уничтожен локомотив 3M62У.

Об этом в Telegram сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины и публикует соответствующие кадры.

видео дня

Отмечается, что уничтоженный локомотив использовался в обеспечении логистики российской оккупационной армии.

"Огонь уничтожил всю систему управления. Локомотив, таскавший по железной дороге российское оружие, боеприпасы и военную технику, восстановлению не подлежит", - подчеркивается в сообщении ГУР.

Смотрите видео - в Санкт-Петербурге сожгли российский локомотив:

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что ГУР нанесло мощные удары в тылу РФ. Прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30, рассказали в военной разведке.

Как сообщал Главред, во временно оккупированном Севастополе взорвался автомобиль, в который заложили самодельное взрывное устройство.

Напомним, под Москвой застрелили 44-летнего заместителя командира Центра подготовки Сил спецопераций Вооруженных сил РФ Никиту Кленкова. Офицер ГРУ участвовал в войне против Украины.

Читайте также:

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред