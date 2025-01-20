Удар в тылу врага: уничтожен перевозивший военные грузы локомотив РФ

Важно:
- 18 января был уничтожен локомотив 3M62У
- Он обеспечивал логистику оккупационной армии РФ
В трамвайном депо "Ручьи" города Санкт-Петербург страны-агрессора РФ, в субботу, 18 января, был уничтожен локомотив 3M62У.
Об этом в Telegram сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины и публикует соответствующие кадры.
Отмечается, что уничтоженный локомотив использовался в обеспечении логистики российской оккупационной армии.
"Огонь уничтожил всю систему управления. Локомотив, таскавший по железной дороге российское оружие, боеприпасы и военную технику, восстановлению не подлежит", - подчеркивается в сообщении ГУР.
Смотрите видео - в Санкт-Петербурге сожгли российский локомотив:
Ранее сообщалось о том, что ГУР нанесло мощные удары в тылу РФ. Прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30, рассказали в военной разведке.
Как сообщал Главред, во временно оккупированном Севастополе взорвался автомобиль, в который заложили самодельное взрывное устройство.
Напомним, под Москвой застрелили 44-летнего заместителя командира Центра подготовки Сил спецопераций Вооруженных сил РФ Никиту Кленкова. Офицер ГРУ участвовал в войне против Украины.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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