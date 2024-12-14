Уничтожен Су-30 и три локомотива: ГУР нанесло мощные удары в тылу РФ

Прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30, рассказали в военной разведке.

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ГУР нанесло удары в тылу РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что известно:

В Краснодарском крае уничтожен истребитель Су-30;

В РФ в результате пожара выведены из строя три ж/д локомотива

На военном аэродроме Крымск в Краснодарском крае РФ в субботу, 14 декабря, был уничтожен истребитель Су-30.

Об успешной операции в тылу РФ говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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"14 декабря 2024 года в городе Крымск Краснодарского края государства-агрессора россии прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30", — рассказали украинские военные разведчики.

Также сообщается, что накануне в городе Краснодар в результате пожара были выведены из строя три железнодорожных локомотива.

"Днем ранее, 13 декабря, разрушительный пожар в городе Краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива", — указывается в сообщении.

/ Скриншот

ГУР подчеркивает, что указанные военные объекты агрессор использовал в преступной войне против Украины.

Смотрите видео - в РФ уничтожили истребитель и три локомотива:

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что под Москвой ликвидировали разработчика ракет X-69. Михаил Шатский занимался модернизацией российских крылатых ракет X-59 до уровня X-69, а также внедрял новые БПЛА.

Как сообщал Главред, 13 ноября во временно оккупированном Севастополе взорвался автомобиль, в который заложили самодельное взрывное устройство.

Напомним, под Москвой застрелили 44-летнего заместителя командира Центра подготовки Сил спецопераций Вооруженных сил РФ Никиту Кленкова. Офицер ГРУ участвовал в войне против Украины.

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Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

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