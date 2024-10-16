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Выпустили восемь пуль: под Москвой застрелили спецназовца ГРУ, который воевал в Украине

Руслана Заклинская
16 октября 2024, 19:51
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Оккупант был участником так называемой "СВО" и только неделю назад вернулся с фронта.
Выпустили восемь пуль: под Москвой застрелили спецназовца ГРУ, который воевал в Украине
В Московской области расстреляли полковника армейского спецназа / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В среду, 16 октября, под Москвой застрелили 44-летнего заместителя командира Центра подготовки Сил спецопераций Вооруженных сил РФ Никиту Кленкова. Офицер ГРУ участвовал в войне против Украины и лишь около недели назад вернулся в Россию. Об этом сообщил ряд российских Telegram-каналов.

Согласно информации российских пропагандистов, Никита Кленков выехал из собственного дома в направлении Пятницкого шоссе. Возле выезда из села Меленки Солнечногорского района Подмосковья неизвестные открыли огонь по его автомобилю.

От полученных ранений Кленков скончался на месте. Автомобиль, в котором ехал замкомандира российской воинской части, въехал в забор и стену здания.

видео дня

По авто спецназовца ГРУ осуществили не менее восьми выстрелов в упор. Стрелок вел огонь по лобовому стеклу и со стороны водителя, что указывает на целенаправленное убийство.

Свидетели слышали выстрелы около 9:00 утра. По неподтвержденной инормации, Кленков вернулся домой из зоны так называемой "СВО" только неделю назад.

РосСМИ утверждают, что на месте происшествия полицейские обнаружили гильзы от 9 мм пистолета. В связи с инцидентом объявили план перехвата. Россияне разыскивают автомобиль Mitsubishi Outlander 2012 года выпуска.

Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщает, что Кленков занимал должность заместителя командира воинской части, входившей в состав подразделения спецназа. Согласно расследованию "Важных историй", он служил в воинской части 43292 - Центре подготовки Сил спецопераций и был прописан в городе Солнечногорск-2.

Российское издание утверждает, что Кленков служил в спецназе Главного управления разведки (ГРУ) и занимал высокую должность. По геолокационным данным, стало известно, что он заказывал доставку еды в штаб-квартиру ГРУ и посещал поликлинику, расположенную неподалеку от здания ГРУ.

Между тем ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщает, что убийство Кленкова было заказным. Стрелок успел скрыться с места преступления и пока его личность не удалось установить.

Ликвидация российских военных - последние новости

Напомним, в Коломне Московской области Главное управление разведки Минобороны Украины ликвидировало полковника армии РФ Алексея Коломейцева, который возглавлял 924 центр беспилотной авиации и отвечал за подготовку операторов дронов, включая беспилотники Shahed.

Успешные операции ГУР

В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции.

В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта.

8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Также 4 октября во временно оккупированном Энергодаре произошел взрыв автомобиля, в котором находился "начальник физической охраны" Запорожской атомной электростанции Андрей Короткий. Он был коллаборантом, причастным к организации военных преступлений и репрессий против украинцев во время оккупации.

Как сообщал Главред, в Курской области бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады уничтожили нескольких военных преступников из 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Оккупанты были причастны к расстрелам безоружных украинских пленных.

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