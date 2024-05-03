Расстреливал безоружных чеченок: ВСУ ликвидировали известного командира ГРУ

В 2002 году российские солдаты под руководством Ульмана во время Второй чеченской войны расстреляли 41-летнюю мать семерых детей.

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В Украине ликвидировали командира ГРУ Ульмана / коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, росСМИ

Бывший командир группы спецназначения ГРУ РФ Эдуард Ульман, который был заочно осужден за расстрел шестерых гражданских в Чечне в 2002 году, был убит на Донбассе.

Бывший руководитель Союза военнослужащих "Защита" Сергей Семанчук и мать Ульмана Наталья Коробенкова подтвердили смерть оккупанта. Издание "Новая Бурятия" не уточняет, когда именно погиб Ульман и при каких обстоятельствах это произошло.

Известно, что российские солдаты под руководством Ульмана во время Второй чеченской войны расстреляли 41-летнюю мать семерых детей, беременную восьмым ребенком Зайнап Джаватханову, ее племянника Магомеда Мусаева, 68-летнего директора сельской школы Саид-Магомеда Аласханова, завуча водителя Хамзату Тубурову.

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Инцидент произошел в Шатойском районе Чечни 11 января 2002 года. Ульман, увидев машину, за рулем которой был Тубуров, открыл огонь. В результате стрельбы был убит Аласханов, а Тубуров и Сатабаев были ранены. После этого машину отогнали с дороги, а водителя и пассажиров отвели на ферму, где расположились российские спецназовцы.

Ульман доложил о случившемся майору Алексею Перелевскому, который приказал ему расстрелять оставшихся в живых людей. Эдуард Ульман после этого сформировал "подгруппу уничтожения", в которую вошли его подчиненные Владимир Воеводин и Александр Калаганский. Вскоре после этого расстрела российских военных задержали.

Суды присяжных дважды оправдывали Перелевского, Ульмана, Воеводина и Калаганского. В 2007 году Северо-Кавказский военный окружной суд вынес обвинительный приговор, Перелевский получил девять лет колонии строгого режима, Ульман - 14 лет, Воеводин - 12 лет, Калаганский - 11 лет. Однако до оглашения приговора Ульман и двое его подчиненных исчезли. Срок отсидел и уже вышел на свободу только Перелевский.

Напомним, что РФ потеряла на войне против Украины полмиллиона солдат. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Европа и ее партнеры будут сохранять единство, решимость и продолжат поддерживать Украину столько, сколько нужно.

В ГУР официально назвали потери россиян в результате удара по Джанкой. Украинским военным удалось уничтожить или критически повредить 4 пусковые установки ЗРК С-400, 3 радиолокационные станции и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством.

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