В Бердянске и Мариуполе прогремели мощные взрывы: могло 'прилететь' по базе РФ

По предварительным данным, прилет был по заводу "Дормаш", где располагались российские оккупанты.

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В оккупированном Бердянске произошел "прилет" / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

В четверг, 2 мая, во временно оккупированных Бердянске и Мариуполе прогремели взрывы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.

По его словам, первый взрыв в Бердянске местные услышали около 20:15. После этого в микрорайоне Колония вспыхнул пожар.

Советник мэра Мариуполя отметил, что взрыв произошел в районе "Дормаш", где располагались российские оккупанты. На место взрыва прибыли "скорые" и пожарные.

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"Бердянцы писали в соцсетях, что было громко. После чего начался пожар. Пожарные и скорые направились на место. Ранее неоднократно сообщали, что в Колонии на территории завода "Дормаш" оккупанты устроили базу для ремонта военной техники", - отметили в Telegram-канале "Бердянск Сегодня".

Местные оккупационные власти продвигают версию, что в Бердянске "загорелся камыш".

Также Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов.

"Мариуполь. Громко. Неодиночные взрывы. Три взрыва. Один звук выхода, два по характеру похожи на прилет", - рассказал он.

Вскоре Андрющенко добавил, что в Мариуполе на мосту через реку Кальчик по проспекту Металлургов появилось три экипажа полиции вместе с Росгвардией и военными.

Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Взрывы у российских оккупантов - новости по теме

Напомним, 22 апреля в Левобережном районе Мариуполя прилетело по расположению оккупантов. Пожар от "хлопка" потушили только в полночь, а потом грузовиками вывозили раненых в сторону Новоазовска.

Также 15 апреля в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Силы обороны Украины ударили ракетами по российскому командному пункту, где находились высокопоставленные российские офицеры.

Как сообщал Главред, 13 апреля в захваченном российскими войсками Луганске прогремели мощные взрывы. Удар нанесли по машиностроительному заводу, который оккупанты используют в военных целях. По некоторым данным, на территории завода находится ремонтная база российских военных.

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