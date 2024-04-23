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Раненых вывозили грузовиками: в Мариуполе мощный прилет по расположению россиян

Алексей Тесля
23 апреля 2024, 11:42
Россияне смогли потушить пожар после полуночи и только после этого принялись вывозить раненых.
Мариуполь
Прилет в Мариуполе / Коллаж: Главред, Фото: t.me/andriyshTime

В Левобережном районе захваченного РФ Мариуполя Донецкой области был нанесен удар по расположению российских оккупантов в понедельник, 22 апреля.

Как рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Эспрессо, пожар от "бавовны" захватчики потушили лишь ночью, а затем грузовиками вывозили оттуда раненых.

"Это восточная часть города в районе улицы Таганрогской. Там есть два больших расположения российских оккупантов. По одному из них и был прилет", – уточнил он.

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По его данным, россияне смогли потушить пожар после полуночи 23 апреля и только после этого принялись вывозить раненых – на военных "Уралах". По его данным, враг понес большие потери – если не ликвидированными, то точно тяжелыми "300-ми".

"Наше сопротивление в городе передает информацию, что оттуда выехали три "Урала" с людьми в сторону Новоазовска. Скорее всего, вывозили тяжелых раненых. Поскольку таких в Мариуполе не оставляют, а принимают только легких и средней тяжести раненых – то есть тех, кого могут спасти. Тяжелых везут в Новоазовск и Таганрог", – добавил Андрющенко.

  • "Бавовна" в Мариуполе
    "Бавовна" в Мариуполе t.me/andriyshTime
  • "Бавовна" в Мариуполе
    "Бавовна" в Мариуполе t.me/andriyshTime
  • "Бавовна" в Мариуполе
    "Бавовна" в Мариуполе t.me/andriyshTime
  • "Бавовна" в Мариуполе
    "Бавовна" в Мариуполе t.me/andriyshTime
  • "Бавовна" в Мариуполе
    "Бавовна" в Мариуполе t.me/andriyshTime
  • "Бавовна" в Мариуполе
    "Бавовна" в Мариуполе t.me/andriyshTime
  • "Бавовна" в Мариуполе
    "Бавовна" в Мариуполе t.me/andriyshTime
  • "Бавовна" в Мариуполе
    "Бавовна" в Мариуполе t.me/andriyshTime
  • "Бавовна" в Мариуполе
    "Бавовна" в Мариуполе t.me/andriyshTime
  • "Бавовна" в Мариуполе
    "Бавовна" в Мариуполе t.me/andriyshTime

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв. Взрыв в Мариуполе был очень мощным, местные слышали его в разных районах города.

Напомним, в оккупированной Макеевке Донецкой области произошел крупный пожар на нефтебазе. Местные каналы в Telegram сообщают, что пожар вероятно возник после "прилета" по нефтебазе.

Как сообщалось ранее, во временно оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв. После удара начался сильный пожар. Прилет произошел по военной базе оккупантов.

Кто такой Петр Андрющенко?

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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