В оккупированной Макеевке "прилет" по нефтебазе: вспыхнул огромный пожар

В оккупированной Макеевке Донецкой области в субботу, 9 декабря, прогремели взрывы и вспыхнул огромный пожар на местной нефтебазе.
Об этом сообщают в местных Telegram-каналах. Местные жители сообщают, что, вероятно, пожар вспыхнул после "прилета" по нефтебазе.
В сети появилось много фото и видео последствий взрыва. На обнародованных фото- и видеоматериалах виден огромный столб пламени и черный дым.
В местных пабликах пишут, что горит нефтебаза, где у российских оккупантов были запасы горючего. Незадолго до этого оккупанты сообщали о "работе ПВО".
Стоит отметить, что нефтебазы являются законными целями украинских военных, спецслужб и разведки.
Смотрите видео последствий "прилета" в оккупированной Макеевке Донецкой области:
Ранее сообщалось, что в Крыму прогремели взрывы – был "прилет" в казарму и минус два катера оккупантов в море. Между тем в министерстве обороны страны-агрессора России заявили, что над Крымом якобы уничтожили два беспилотника.
Также ранее сообщалось, что в Токмаке много уничтоженных и раненых оккупантов – было шесть прилетов в центре города. По словам местных жителей, в центре Токмака прогремело не менее 6 мощных взрывов.
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