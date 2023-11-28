Шесть прилетов в центре города: в Токмаке много уничтоженных и раненых оккупантов

По словам местных жителей, в центре Токмака прогремело не менее 6 мощных взрывов.

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В Токмаке прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, Фото: 1news.zp, УНИАН

Мощные взрывы прогремели в оккупированном Россией Токмаке Запорожской области во вторник утром, 28 ноября.

По словам местных жителей, был прилет по зданию, которое захватили россияне. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

При этом мэр Мелитополя отмечает, что в результате удара есть уничтоженные российские оккупанты.

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По его словам, сразу после прогремевших взрывов оккупанты начали суетиться, они забрали вещи и эвакуировали раненых.

"Точное количество ликвидированных оккупантов уточняется", — добавил Федоров.

Подробности удара по оккупантам в Токмаке

Как уточняет местный портал РИА Мелитополь, по словам местных жителей, в Токмаке прогремело не менее 6 мощных взрывов.

"По предварительной информации разведчиков, утренние прилеты были по зданию военного госпиталя. Количество трехсотых и двухсотых уточняется", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Токмаке разбомбили базу оккупантов. Количество взрывов в Токмаке увеличилось. Из города вывозят россиян и коллаборантов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ разбомбили базу оккупантов в Токмаке. В Сети сообщают, что, по предварительным данным, в Токмаке был уничтожен командный пункт оккупантов.

Как ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении и отбросили оккупантов. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

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