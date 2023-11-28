Шесть прилетов в центре города: в Токмаке много уничтоженных и раненых оккупантов

Мощные взрывы прогремели в оккупированном Россией Токмаке Запорожской области во вторник утром, 28 ноября.
По словам местных жителей, был прилет по зданию, которое захватили россияне. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
При этом мэр Мелитополя отмечает, что в результате удара есть уничтоженные российские оккупанты.
По его словам, сразу после прогремевших взрывов оккупанты начали суетиться, они забрали вещи и эвакуировали раненых.
"Точное количество ликвидированных оккупантов уточняется", — добавил Федоров.
Подробности удара по оккупантам в Токмаке
Как уточняет местный портал РИА Мелитополь, по словам местных жителей, в Токмаке прогремело не менее 6 мощных взрывов.
"По предварительной информации разведчиков, утренние прилеты были по зданию военного госпиталя. Количество трехсотых и двухсотых уточняется", - уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в Токмаке разбомбили базу оккупантов. Количество взрывов в Токмаке увеличилось. Из города вывозят россиян и коллаборантов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ разбомбили базу оккупантов в Токмаке. В Сети сообщают, что, по предварительным данным, в Токмаке был уничтожен командный пункт оккупантов.
Как ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении и отбросили оккупантов. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
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