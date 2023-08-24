Мощный взрыв и огромный столб дыма: ВСУ разбомбили базу оккупантов в Токмаке

В оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели мощные взрывы. После "прилетов" поднялся гигантский столб густого дыма. Видео уже разлетелось в Сети.
По данным мера Мелитополя Ивана Федорова, ВСУ подорвали базу российских оккупантов.
"Горячо во временно оккупированном Токмаке", - написал Федоров.
На видео видно, как человек, снимающий все на телефон, попал под обстрел. В Сети сообщается о том, что ВСУ подорвали командрный пункт оккупантов.
Смотрите видео со взрывом в оккупированном Токмаке:
Стоит отметить, что Токмак является очень важным населенным пунктом на пути к Мелитополю и Бердянску, а также для дальнейшего освобождения южных регионов.
Через этот населенный пункт проходит несколько дорог. Одной из них является дорогой к Работиному, которое недавно освободили Силы обороны.
Спецоперация ГУР в Крыму 24 августа
Ранее сообщалось, что ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут. Высадка была осуществлена в ночь на 24 августа. Как рассказал представитель военной разведки Андрей Юсов, произошел бой, во время которого противник понес потери. Также он добавил, что информация о количестве потерь врага уточняется.
Представители военной разведки Андрей Черняк и Андрей Юсов рассказали, что операция на территории мыса Тарханкут – в населенных пунктах Маяк и Еленовка – была рейдом.
Впоследствии в ГУР рассказали подробности спецоперации и отметили, что украинские защитники уничтожили технику РФ и установили флаг Украины на полуострове. В то же время в украинской разведке обратили внимание, что оккупационная администрация Крыма это событие не комментировала, несмотря на массовые обращения местных жителей. Захватчики выдали только одно сообщение - о якобы "уничтожении боеприпасов по установленному графику".
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