Мощный взрыв и огромный столб дыма: ВСУ разбомбили базу оккупантов в Токмаке

В Сети сообщают, что, по предварительным данным, в Токмаке был уничтожен командный пункт оккупантов.

https://glavred.info/ukraine/moshchnyy-vzryv-i-ogromnyy-stolb-dyma-vsu-razbombili-bazu-okkupantov-v-tokmake-10495591.html Ссылка скопирована

В Токмаке подорвали базу оккупантов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели мощные взрывы. После "прилетов" поднялся гигантский столб густого дыма. Видео уже разлетелось в Сети.

По данным мера Мелитополя Ивана Федорова, ВСУ подорвали базу российских оккупантов.

"Горячо во временно оккупированном Токмаке", - написал Федоров.

видео дня

На видео видно, как человек, снимающий все на телефон, попал под обстрел. В Сети сообщается о том, что ВСУ подорвали командрный пункт оккупантов.

Смотрите видео со взрывом в оккупированном Токмаке:

В оккупированном Токмаке прозвучал взрыв / фото: скриншот

Стоит отметить, что Токмак является очень важным населенным пунктом на пути к Мелитополю и Бердянску, а также для дальнейшего освобождения южных регионов.

Через этот населенный пункт проходит несколько дорог. Одной из них является дорогой к Работиному, которое недавно освободили Силы обороны.

Спецоперация ГУР в Крыму 24 августа

Ранее сообщалось, что ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут. Высадка была осуществлена в ночь на 24 августа. Как рассказал представитель военной разведки Андрей Юсов, произошел бой, во время которого противник понес потери. Также он добавил, что информация о количестве потерь врага уточняется.

Представители военной разведки Андрей Черняк и Андрей Юсов рассказали, что операция на территории мыса Тарханкут – в населенных пунктах Маяк и Еленовка – была рейдом.

Впоследствии в ГУР рассказали подробности спецоперации и отметили, что украинские защитники уничтожили технику РФ и установили флаг Украины на полуострове. В то же время в украинской разведке обратили внимание, что оккупационная администрация Крыма это событие не комментировала, несмотря на массовые обращения местных жителей. Захватчики выдали только одно сообщение - о якобы "уничтожении боеприпасов по установленному графику".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.