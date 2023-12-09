"Иначе мы погибнем": Зеленская описала последствия возможной остановки помощи Запада

Украина будет находиться в смертельной опасности, если Запад прекратит предоставление помощи для борьбы с Россией.

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Зеленская описала последствия возможной остановки помощи Запада/ коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил теробороны ВСУ, Instagram olenazelenska_official

Если страны Запада не продолжат военную и финансовую поддержку Украины для ее борьбы против страны-агрессора России, то украинцам грозит "смертельная опасность".

Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская в интервью ВВС через день после того, как сенаторы-республиканцы в США заблокировали ключевой законопроект о помощи Украине, предусматривавший предоставление нашему государству военной поддержки более чем на 60 миллиардов долларов.

Зеленская подчеркнула, что если "устанет мир", то "они просто позволят нам погибнуть". Она отметила, что угроза замедления помощи – это "смертельно опасно" для Украины.

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"Нам очень нужна помощь. Если простыми словами, мы не можем устать от этой ситуации, потому что иначе мы погибнем. А если устанет мир, они просто позволят нам погибнуть ... Нам очень больно, когда мы видим знаки того, что пылкое желание помогать может уменьшаться. Для нас это вопрос жизни, поэтому нам действительно больно за этим наблюдать", – сказала Елена Зеленская.

Помощь Украине от США

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отметил, что отказ США от помощи Украине станет "рождественским подарком" Путину и Си Цзиньпину. Кэмерон подчеркнул, что в случае отказа в финансировании, пользу получат именно те авторитарные лидеры, которым нужна слабость и раздор в демократических странах.

Представитель Совбеза Джон Кирби заявил, что в США осталось всего несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны. На вопрос журналистки о том, может ли Белый дом предложить какие-либо гарантии дополнительного финансирования Украины, Кирби ответил, что США не в состоянии дать такое обещание Украине.

Позже стало известно, что президент США Джо Байден готов пойти на уступки республиканцам ради Украины. ​Республиканцы отказались одобрить дополнительное финансирование Украины без мер для сокращения числа мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США.

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