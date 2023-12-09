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"Есть еще одна угроза от победы РФ": президент Литвы описал выигрышный сценарий для Украины

Алёна Воронина
9 декабря 2023, 13:05
Другие государства должны продолжать оказывать Украине военную и финансовую поддержку, чтобы помочь украинцам одержать победу над страной-агрессором Россией.
'Есть еще одна угроза от победы РФ': президент Литвы описал выигрышный сценарий для Украины
Президент Литвы описал выигрышный сценарий для Украины/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил об еще одной угрозе в случае, если страна-агрессор Россия выиграет в войне. Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину похитили тысячи детей. Если агрессор не потерпит поражения в войне, то украинские дети рискуют навсегда остаться в РФ.

Поэтому международное сообщество должно делать всё, чтобы заставить Россию вернуть тысячи украинских детей, и чтобы эти дети снова оказались в своих семьях. Соответствующее заявление Науседы опубликовало информационное агентство LRT.

Президент Литвы подчеркнул, что международное сообщество должно и в дальнейшем оказывать Украине военную и финансовую поддержку, чтобы помочь украинцам одержать победу над страной-агрессором Россией. Он отметил, что только в случае поражения России можно будет вернуть похищенных оккупантами детей.

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Науседа выразил солидарность с Украиной и подчеркнул, что Литва вместе с другими демократическими странами требует от РФ немедленно прекратить совершение преступлений и освободить украинских детей. Также он отметил, что не менее важно привлечь к ответственности отдельных лиц, которые помогали осуществлять незаконную депортацию детей.

Он добавил, что Литва поддерживает 10-шаговый мирный план президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина на протяжении веков успешно сопротивлялась многочисленным попыткам России отрицать и подавлять ее историю, культуру и идентичность. Сегодня я уверен: она справится и с этой агрессией", – заявил Науседа.

Война в Украине

Ранее глава разведки Эстонии отмечал, что РФ в ближайшие недели может начать более интенсивные наступления. Оккупанты перегруппировывают силы и скоро могут начать активнее наступать на фронте, интенсивность боев возрастает.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что если Путин одержит победу, это подтолкнет других диктаторов к нападению на соседние страны. Цена от побед этих диктаторов будет намного выше от помощи, которую США сейчас оказывают Украине, подчеркнул глава МИД.

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж сказал, когда может быть новое наступление ВСУ. По его словам, украинские военные в ближайшие три-пять месяцев могут развернуть театр боевых действий по освобождению оккупированной части юга Украины.

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