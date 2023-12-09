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У Байдена раскрыли планы Путина при атаке Украины: наивно верил в один фактор

Андрей Ганчук
9 декабря 2023, 11:44
Нужно помочь Украине отстоять суверенитет, иначе Россия будет на пороге НАТО, и США придется выполнять обязательства в рамках 5-й статьи, сказал Джон Кирби.
Путин, Украина
Путин не верил, что Запад сохранит единство в ситуации большой войны России с Украиной - Белый дом / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Директор страны-агрессора России Владимир Путин, когда отправил войска на полномасштабное вторжение в Украину, полагал, что западный мир не сможет его остановить и не верил в возможности США. Вашингтон должен поддержать суверенитет и независимость украинского государства, иначе оккупанты окажутся на пороге НАТО и Штатам придется выполнять свои обязательства в рамках 5-й статьи Альянса. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Как сообщили в Белом доме, он рассказал о том, что Путин не верил в способность Запада остановить Россию, поэтому и пошел на полномасштабное нападение на Украину.

"Он делал ставку на такое развитие событий с самого начала этой войны, потому что не верил, что Запад сможет сохранить единство. Он не верил, что НАТО сможет сохранить единство. Он не верил, что Соединенные Штаты обладают достаточной силой", - считает Кирби.

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Также он добавил, что США должны помощь Украине отстоять независимость и суверенитет государства. Иначе Россия окажется на пороге Североатлантического альянса, угроза вырастет, и Штаты будут вынуждены выполнять свои обязательства в рамках 5-й статьи НАТО, которая предусматривает защиту каждой страны блока.

"Если вы заботитесь о нашей национальной безопасности, вы должны видеть господина Путина таким, какой он есть, вы должны видеть Россию такой, какой она есть, и понимать, что помощь Украине — а они не просят наших солдат на своей территории — помочь им выиграть эту войну очень сильно отвечает интересам нашей национальной безопасности и интересам национальной безопасности всех наших союзников в Европе", - подчеркнул Джон Кирби.

Война России против Украины

Президент США Джо Байден готов пойти на уступки республиканцам ради Украины, написали журналисты Reuters. Согласно их данным, американский глава государства готов принять инициативы республиканцев по южной границе. Это вопрос, из-за которого в Конгрессе не могут решить вопрос помощи Украине и Израилю.

Заместитель помощника американского президента по вопросам национальной безопасности Джонатан Файнер назвал план США для Украины на 2024 год. По его словам, Штаты рассчитывают укрепить Киев настолько, чтобы Россия была вынуждена сесть за стол переговоров. В следующем году ВСУ смогут провести новое наступление.

Украина и США договорились о совместном производстве ПВО и снарядов, рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак. Договоренности с Вашингтоном должны привести к тому, что у Киева должно появиться больше вооружений.

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новости США Владимир Путин военная помощь война России и Украины
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