'Оружия будет больше': Украина и США договорились о совместном производстве ПВО и снарядов

Это фундамент будущего ВПК и усиление обороны Украины на годы вперед, отметил Ермак.

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Украина будет производить критически важные для ВСУ боеприпасы при поддержке США / коллаж Главреда. Фото: Telegram Андрея Ермака, 22 отдельная механизированная бригада

Украина и США подписали меморандум о совместном производстве и обмене техническими данными. Документ будет способствовать строительству в нашей стране производственных мощностей для обеспечения ВСУ, в частности, средствами ПВО и снарядами, сообщил в Telegram руководитель ОП Андрей Ермак.

В меморандуме определена локализация оборонной промышленности в Украине, отметил он.

"Очень важный успех - на конференции оборонных индустрий в Вашингтоне Украина и США подписали Меморандум о совместном производстве и обмене техническими данными", - говорится в Telegram Ермака. видео дня

Согласно договоренностям, в Украине должны быть построены производственные мощности для обеспечения ВСУ необходимым оружием в сферах противовоздушной обороны, производства критически важных боеприпасов, а также ремонта и технического обслуживания.

Министерство обороны США и промышленные партнеры будут предоставлять Украине технические данные для начала локальной реализации отдельных проектов, целью которых является совершенствование устаревших систем противовоздушной обороны путем интеграции Западных боеприпасов, пояснил Ермак.

"Оружия будет больше! Украина и США подписали меморандум о совместном производстве и обмене техническими данными. Украинское оружие, техника и технологии должны занять нишу россиян на рынке вооружения. Для этого нам нужна мощная оборонительная коалиция, чтобы объединить усилия в борьбе против российского террора", - отметил, в свою очередь, министр обороны Рустем Умеров.

Украине критически не хватает вооружения

Накануне в США признали нехватку средств на финансирование помощи Украине. В частности, как писал Financial Times, директор Административно-бюджетного управления США Шаланда Янг заявила, что средства иссякнут уже к концу 2023 года. И это, по ее словам, сделает невозможным дальнейшее сопротивление ВСУ российским захватчикам.

Дипломат Валерий Чалый, в свою очередь, отметил, что в таком случае "ВСУ могут рано или поздно остаться без оружия".

О том, что конгрессмены США никак не могут согласовать свою позицию относительно дальнейшей поддержки Украины и украинского войска, Главред писал неоднократно. Например - что США могут не выделить новый пакет помощи Украине до конца года.

Все это происходит на фоне повышения активности боев на всех направлениях фронта и увеличения численности российских войск. Как метко отметил представитель Совбеза США Джон Кирби, "Путин буквально разбрасывается человеческим мясом". Также это свидетельствует о намерении России продолжать войну и в конечном итоге достичь своих целей по оккупации территории Украины.

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