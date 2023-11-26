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США могут не выделить новый пакет помощи Украине до конца года - Bloomberg

Ангелина Подвысоцкая
26 ноября 2023, 23:55
В Конгрессе продолжаются споры из-за пограничной политики США, консерваторы будут требовать изменений.
США, ВСУ
США могут не выделить новый пакет помощи Украине до конца года / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, president.gov.ua

США могут не принять выделение Украине большого пакета военной помощи до конца года. Речь идет о совместном пакете помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает Bloomberg.

Конгресс США спорит из-за разногласий в вопросе пограничной политики Америки.

"Конгресс потребует внесения поправок в законы, чтобы гарантировать, что граница вернется в прежнее состояние", - сказал председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер.

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На усиление ресурсов на границе и противодействие потоку фентанила Белый дом хочет выделить 4 миллиарда долларов чрезвычайного финансирования. Однако консерваторам этого недостаточно, они требуют изменений в политике.

Сенатор Том Коттон заявил, что главным политическим вопросом являются изменения в сфере предоставления убежища и условно-досрочное освобождение.

"В обмен на предоставление дополнительного финансирования Украине мы должны провести значительные и существенные реформы нашей пограничной политики", - сказал Коттон.

Военная помощь Украине от США

15 ноября Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Законопроект спикера Майка Джонсона был принят, чтобы предотвратить "шатдаун".

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности Америки помочь Киеву уменьшаются с каждой неделей.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат в ближайшей перспективе выделять Украине военную помощь, однако пакеты станут меньше.

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