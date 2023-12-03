ВСУ останутся без оружия: дипломат - о проблемах из-за задержки помощи от США

Конгресс США так и не принял решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

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У ВСУ может закончиться оружие / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, УНИАН

Из-за того, что в Конгрессе США до сих пор длится задержка по решению о военном помощи Украине, ВСУ могут рано или поздно остаться без оружия. Об этом в эфире телемарафона заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый.

Он убежден, что этого оружия хватит украинским военным лишь до лета 2024 года.

"Хочу немного успокоить, если проанализировать информацию, то у меня есть полная уверенность, что наши Вооруженные Силы к лету следующего года будут обеспечены оружием. В каких объемах и каких видов – это будет вопрос. Но деньги на это будут", – сказал дипломат.

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Военная помощь Украине от США

15 ноября Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Законопроект спикера Майка Джонсона был принят, чтобы предотвратить "шатдаун".

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности Америки помочь Киеву уменьшаются с каждой неделей.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат в ближайшей перспективе выделять Украине военную помощь, однако пакеты станут меньше.

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