ВСУ останутся без оружия: дипломат - о проблемах из-за задержки помощи от США

Из-за того, что в Конгрессе США до сих пор длится задержка по решению о военном помощи Украине, ВСУ могут рано или поздно остаться без оружия. Об этом в эфире телемарафона заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый.
Он убежден, что этого оружия хватит украинским военным лишь до лета 2024 года.
"Хочу немного успокоить, если проанализировать информацию, то у меня есть полная уверенность, что наши Вооруженные Силы к лету следующего года будут обеспечены оружием. В каких объемах и каких видов – это будет вопрос. Но деньги на это будут", – сказал дипломат.
Военная помощь Украине от США
15 ноября Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Законопроект спикера Майка Джонсона был принят, чтобы предотвратить "шатдаун".
Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности Америки помочь Киеву уменьшаются с каждой неделей.
Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат в ближайшей перспективе выделять Украине военную помощь, однако пакеты станут меньше.
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