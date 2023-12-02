Путин увеличивает численность российской армии: в Белом доме отреагировали

Решение Кремля увеличить численность российской армии, которая не достигла успехов на фронте в Украине, рассматривается как следующий шаг Путина в попытке достичь своих целей, используя человеческие ресурсы. Об этом сообщил Джон Кирби, координатор Совета по национальной безопасности Белого дома, во время онлайн-брифинга в пятницу, сообщает Укринформ.
"Здесь нет сомнений, что он (Путин – ред.) буквально разбрасывается человеческим мясом, чтобы попытаться удержать территорию, которую они незаконно оккупировали в Украине, а также попытаться захватить еще больше", - отметил Кирби.
Он отметил, что Вооруженные Силы Украины превосходят российские по уровню военного качества, лидерства, качества управления, а также количеству вооружения, которое США и многие другие страны предоставляют Украине. Поскольку Путин не может конкурировать по качеству, его стратегия состоит в том, чтобы попытаться достичь своих целей с помощью масштаба, используя большое количество военных, как это произошло при Бахмуте.
"Это лишь подчеркивает трудности, с которыми россияне сталкиваются в Украине и в дальнейшем будут сталкиваться. Поэтому наша настойчивая рекомендация Путину состояла бы в том, чтобы он отказался от этого, и вообще вышел из Украины, и тогда ему не придется беспокоиться об увеличении своего войска", - отметил представитель Белого дома.
Война России против Украины - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко отметил, что бойцы, использующие псевдонимы "Нео" и "Венея" из бригады "Ураган", успешно провели операцию, в результате которой удалось ликвидировать четырех оккупантов прямо на их позиции.
В Крыму две диверсантки отравили российских военных, что привело к ликвидации более 20 оккупантов. Эта успешная операция состоялась в одной из воинских частей российских оккупантов в Симферополе.
Германия сообщила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, который включает снаряды, автомобили, системы обнаружения дронов и прочее. Информацию об этом опубликовано на официальном сайте правительства Германии.
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