Путин увеличивает численность российской армии: в Белом доме отреагировали

В Белом доме отметили, что решение Путина об увеличении численности армии может свидетельствовать о намерении достичь целей путем огромного количества жертв.

https://glavred.info/world/putin-uvelichivaet-chislennost-rossiyskoy-armii-v-belom-dome-otreagirovali-10521691.html Ссылка скопирована

Армия России не может конкурировать по качеству с ВСУ - Белый дом / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, офис президента

Решение Кремля увеличить численность российской армии, которая не достигла успехов на фронте в Украине, рассматривается как следующий шаг Путина в попытке достичь своих целей, используя человеческие ресурсы. Об этом сообщил Джон Кирби, координатор Совета по национальной безопасности Белого дома, во время онлайн-брифинга в пятницу, сообщает Укринформ.

"Здесь нет сомнений, что он (Путин – ред.) буквально разбрасывается человеческим мясом, чтобы попытаться удержать территорию, которую они незаконно оккупировали в Украине, а также попытаться захватить еще больше", - отметил Кирби.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины превосходят российские по уровню военного качества, лидерства, качества управления, а также количеству вооружения, которое США и многие другие страны предоставляют Украине. Поскольку Путин не может конкурировать по качеству, его стратегия состоит в том, чтобы попытаться достичь своих целей с помощью масштаба, используя большое количество военных, как это произошло при Бахмуте.

видео дня

"Это лишь подчеркивает трудности, с которыми россияне сталкиваются в Украине и в дальнейшем будут сталкиваться. Поэтому наша настойчивая рекомендация Путину состояла бы в том, чтобы он отказался от этого, и вообще вышел из Украины, и тогда ему не придется беспокоиться об увеличении своего войска", - отметил представитель Белого дома.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко отметил, что бойцы, использующие псевдонимы "Нео" и "Венея" из бригады "Ураган", успешно провели операцию, в результате которой удалось ликвидировать четырех оккупантов прямо на их позиции.

В Крыму две диверсантки отравили российских военных, что привело к ликвидации более 20 оккупантов. Эта успешная операция состоялась в одной из воинских частей российских оккупантов в Симферополе.

Германия сообщила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, который включает снаряды, автомобили, системы обнаружения дронов и прочее. Информацию об этом опубликовано на официальном сайте правительства Германии.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.