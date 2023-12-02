Смертельная пьянка: в Крыму отравили водкой десятки оккупантов – детали диверсии

В захваченном РФ Крыму две диверсантки отравили военных-россиян, в итоге ликвидировано больше 20 оккупантов.
Удачная операция произошла в одной из воинских частей захватчиков РФ в Симферополе, сообщает Telegram-канал "Кремлевская табакерка".
По данным источников среди военных РФ, которые находятся в Крыму, был использован отравленный алкоголь и закуска.
"Пришли на КПП воинской части две милые девушки, представились местными жительницами. Принесли семь бутылок водки и немного закуски - рыбу, колбасу, хлеб, сыр. Сказали охране, что хотят отблагодарить наших пацанов за все, за то, что те их защищают. Парни водку и еду взяли, выпили с сослуживцами, поели. И многие отравились", - говорит один из собеседников.
По данным источников, в спиртном и продуктах, которые принесли диверсантки, были "огромные дозы мышьяка", а в одной из бутылок обнаружен стрихнин.
В результате ликвидировано 24 военных РФ, еще 11 госпитализированы. Подчеркивается, что диверсанток обнаружить не удалось.
Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе партизаны отравили российских офицеров. Оккупанты в Мариуполе начали подозревать применение цианида и пестицидов в пище.
Напомним, что в Мариуполе партизаны подорвали позиции оккупантов РФ вместе с вражеской техникой. Было уничтожено местоположение вражеского подразделения, а также несколько единиц техники и оборудования.
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