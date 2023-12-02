'Не ожидали такой дерзости': военные ВСУ устроили оккупантам смертельный 'сюрприз'

Украинские военные успешно ликвидировали оккупантов в их окопе.

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Военные бригады "Буревий" уничтожили оккупантов в их окопе / Коллаж: Главред, фото: telegram.com / Игорь Клименко, 22 отдельная механизированная бригада

Бойцы под псевдонимами "Нео" и "Венея" из бригады "Буревий" выполнили эффективную операцию, ликвидировав четырех оккупантов прямо на их позиции. Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел, Игорь Клименко.

"Ночью во время выполнения боевого задания они должны были добраться до окопов своего подразделения, которые находились достаточно близко от позиций врага. Понимая это, в условиях плохой видимости, им удалось пройти незамеченными почти вплотную к окопам противника", - написал Клименко.

Бойцы из бригады "Буревий" действовали уверенно. Они наткнулись на позицию русских солдат и спустились в их окоп. Там военные открыли огонь на поражение. Четверо оккупантов, неожидав такой атаки, были ликвидированы "Нео".

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"После этого они вернулись в свое подразделение и продолжили выполнять боевое задание", - добавил глава МВД.

Украинские операции против РФ

Напомним, Служба безопасности Украины осуществила успешную операцию в РФ. Украине удалось взорвать Байкало-Амурскую магистраль в Бурятии, остановив железнодорожное сообщение между Россией и Китаем.

Также 12 сентября во временно оккупированном Энергодаре произошли сильные взрывы. Украинские спецназовцы и партизаны взорвали "отдел паспортизации" оккупантов, пункт связи и коттеджи, где находились российские офицеры.

Как сообщал Гравред, в ночь на 16 ноября в Волгограде прогремел взрыв. По словам представителя ГУР Украины Андрея Юсова, оккупанты потеряли арсенал оружия, который там находился.

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