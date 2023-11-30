СБУ подорвала стратегическую железную дорогу России в Китай – СМИ

Служба безопасности Украины провела взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, в результате которого остановил свою работу путь железнодорожного сообщения между агрессором Россией и Китаем. Это стратегическая дорога – единственный серьезный ж/д путь, который россияне используют, в том числе, и для военных поставок.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, взрыв произошел в ночью на 30 ноября на Байкало-Амурской магистрали – в Северомуйском туннеле имени Бессолова, который находится в Бурятии.
"Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем. И сейчас этот путь, который Россия использует, в том числе и для военных поставок, парализован", - отметили собеседники.видео дня
Собеседники сказали изданию, что речь идет об успешной спецоперации СБУ.
Согласно данным, в ходе движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. На месте происшествия работают ФСБ и железнодорожники, которые пытаются минимизировать последствия, но безуспешно.
Взрывы в России
В ГУР раскрыли детали взрыва в Волгограде, который произошел в ночь на 16 ноября. По словам спикера военной разведки Украины Андрея Юсова, оккупанты остались без арсенала оружия, который там хранился.
Позже в Волгоградской области прогремел еще один взрыв – дроны ударили по той же воинской части с большим арсеналом оружия. Атаку провели якобы три беспилотника самолетного типа.
26 ноября мощный взрыв прогремел в Челябинске на тракторном заводе, который изготавливает запчасти для российской военной техники. После взрыва там вспыхнул пожар.
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