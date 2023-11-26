Огромный огненный гриб и детонация: в РФ прогремел мощный взрыв

В России прогремел мощный взрыв на Челябинском тракторном заводе. После взрыва там вспыхнул пожар, а на видео зафиксированы кадры, напоминающие детонацию. Видео уже разлетелись в Сети.
Российские пропагандисты заявляют, что на территории завода якобы взорвался масляный трансформатор из-за короткого замыкания. Там пылает около 40 квадратных метров. В домах, которые размещены возле завода, перебои с электричеством и водоснабжением.
Смотрите видео со взрывом на заводе в Челябинске:
Челябинский тракторный завод поставлял важные комплектующие для предприятий российского оборонного концерна "Уралвагонзавод". Он производил двигатели для танков Т-72, Т-90 "Прорыв", боевой машины поддержки танков "Терминатор", самоходных артустановок "Акация", "Мста-С" и "Коалиция-СВ". С 2023 года завод находится под украинскими и американскими санкциями.
Массированная атака на Россию 26 ноября
26 ноября в РФ пожаловались на атаку БПЛА. Оккупанты заявили, что якобы дроны сбили над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.
Позже в РФ устроили панику и сказали, что в РФ произошел массированный удар аналогом Shahed. Также стало известно о том, что ночью РФ атаковали более 30 дронов. Украинская разведка подтвердила массированную атаку дронов на российские города и сообщила, что это стало ответом за "Шахеды" по Киеву.
В то же время известно, что российская ПВО "пульнула" по своим же - под обстрелом оказался жилой дом. Во время массированной атаки БПЛА, был атакован военный аэродром РФ в Подмосковье.
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