Российская ПВО 'пульнула' по своим же: под обстрелом оказался жилой дом

Российские оккупанты ударили ракетой ЗРК "Панцирь" по жилому дому в Московской области, сообщает издание ВЧК-ОГПУ.
Сообщается, что событие произошло в ночь на 26 ноября, когда ПВО отбивала атаку неизвестных дронов на военный аэродром Кубинка в Подмосковье.
Таким образом, россияне также подтвердили атаку БПЛА на военный объект.
"Жители Одинцовского округа слышали залпы и взрывы в районе 03.30. Во время очередного "пли" часть ракеты, выпущенной из ЗРПК, охраняющего покой элитного района, поразила жилой дом в подсобном хозяйстве "Сад", - говорится в сообщении.
Снаряд пробил стену и влетел на первый этаж двухэтажного жилого частного дома, после чего там начался пожар.
Хозяева жилища - пожилая пара - ночевали в спальне на втором этаже и чудом не пострадали. Они самостоятельно потушили пламя.
К слову, это не первый случай, когда российская ПВО бьет по собственной гражданской инфраструктуре. Например, в августе 2023-го, установка "Панцирь" жахнула по жилому дому в Химках. В итоге военные РФ чуть не "задвухсотили" сотрудника российской спецслужбы вместе со всей семьей.
Массированная атака на Россию 26 ноября
Россияне сообщали о работе ПВО в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях в ночь на 26 ноября. Утром утверждалось, что российским военным якобы удалось перехватить 9 БПЛА. Ночью в этих же регионах было сбито якобы 11 беспилотников.
Между тем Минобороны России также заявляло о якобы пуске Украиной переоборудованных ракет С-200.
Есть разрушения в Московской области; в Туле дрон влетел в многоэтажку, есть пострадавший.
В то же время в России жалуются, что БПЛА, которыми атаковали их города, были похожи на иранские "Шахеды", которыми Россия с 2022 года атакует украинскую гражданскую инфраструктуру. Стоит заметить, что ранее появлялись сообщения о производстве Украиной "аналогов Shahed".
В Украине массированную атаку по РФ подтвердили. В ГУР назвали ее "ответом" за "Шахеды" по Киеву. Всего было выпущено до 35 дронов. Все эти объекты военные или касаются военного производства.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Почему в Украине на улице оказалось огромное количество специалистов
- "Раздавить Россию": раскрыт неожиданный сценарий победы в войне с РФ
- Разведка Украины узнала о планах РФ напасть на страны Балтии: заявление Латвии