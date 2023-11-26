Российская ПВО 'пульнула' по своим же: под обстрелом оказался жилой дом

Ночью, во время массированной атаки БПЛА, был атакован военный аэродром РФ в Подмосковье.

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Ночью Россию атаковали дроны / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, Википедия

Российские оккупанты ударили ракетой ЗРК "Панцирь" по жилому дому в Московской области, сообщает издание ВЧК-ОГПУ.

Сообщается, что событие произошло в ночь на 26 ноября, когда ПВО отбивала атаку неизвестных дронов на военный аэродром Кубинка в Подмосковье.

Таким образом, россияне также подтвердили атаку БПЛА на военный объект.

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"Жители Одинцовского округа слышали залпы и взрывы в районе 03.30. Во время очередного "пли" часть ракеты, выпущенной из ЗРПК, охраняющего покой элитного района, поразила жилой дом в подсобном хозяйстве "Сад", - говорится в сообщении.

Снаряд пробил стену и влетел на первый этаж двухэтажного жилого частного дома, после чего там начался пожар.

Хозяева жилища - пожилая пара - ночевали в спальне на втором этаже и чудом не пострадали. Они самостоятельно потушили пламя.

К слову, это не первый случай, когда российская ПВО бьет по собственной гражданской инфраструктуре. Например, в августе 2023-го, установка "Панцирь" жахнула по жилому дому в Химках. В итоге военные РФ чуть не "задвухсотили" сотрудника российской спецслужбы вместе со всей семьей.

Массированная атака на Россию 26 ноября

Россияне сообщали о работе ПВО в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях в ночь на 26 ноября. Утром утверждалось, что российским военным якобы удалось перехватить 9 БПЛА. Ночью в этих же регионах было сбито якобы 11 беспилотников.

Между тем Минобороны России также заявляло о якобы пуске Украиной переоборудованных ракет С-200.

Есть разрушения в Московской области; в Туле дрон влетел в многоэтажку, есть пострадавший.

В то же время в России жалуются, что БПЛА, которыми атаковали их города, были похожи на иранские "Шахеды", которыми Россия с 2022 года атакует украинскую гражданскую инфраструктуру. Стоит заметить, что ранее появлялись сообщения о производстве Украиной "аналогов Shahed".

В Украине массированную атаку по РФ подтвердили. В ГУР назвали ее "ответом" за "Шахеды" по Киеву. Всего было выпущено до 35 дронов. Все эти объекты военные или касаются военного производства.

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