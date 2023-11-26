В ГУР подтвердили массированную атаку на российские города - СМИ

В украинской разведке раскрыли главную цель проведения новой спецоперации на территории России.

https://glavred.info/ukraine/u-gur-pidtverdili-masovanu-ataku-na-rosiyski-mista-zmi-10519984.html Ссылка скопирована

Сейчас ГУР устанавливает нанесенные оккупантам потери / коллаж Главреда. Фото: скриншот, ASTRA

Украинская разведка подтвердила массированную атаку БПЛА на российские города 26 ноября, сообщают РБК-Украина и Obozrevatel, ссылаясь на собственные источники в ГУР.

По словам разведчиков, спецоперация показала "дырявость" российской ПВО.

По данным РБК-Украина, за этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны.

видео дня

Как отмечают источники СМИ, эта операция продемонстрировала "дырявость" российской противовоздушной обороны. Окончательные последствия атаки пока неизвестны, но все точно не так, как заявили в России, что все сбили, пишет издание.

Массированная атака на Россию 26 ноября

Россияне сообщали о работе ПВО в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях в ночь на 26 ноября.

Утром утверждалось, что российским военным якобы удалось перехватить 9 БПЛА. Ночью в этих же регионах было сбито якобы 11 беспилотников.

Между тем Минобороны России также заявляло о якобы пуске Украиной переоборудованных ракет С-200.

Есть разрушения в Московской области; в Туле дрон влетел в многоэтажку, есть пострадавший.

В то же время в России жалуются, что БПЛА, которыми атаковали их города, были похожи на иранские "Шахеды", которыми Россия с 2022 года атакует украинскую гражданскую инфраструктуру. Стоит заметить, что ранее появлялись сообщения о производстве Украиной "аналогов Shahed".

В связи с воздушной атакой работу прекращали аэропорты Московской области "Внуково" и "Домодедово".

Последний раз массированы дроны атаковали Московскую область еще в августе 2023 года. Тогда оккупанты тоже перекрывали аэропорты.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.