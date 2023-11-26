В ГУР подтвердили массированную атаку на российские города - СМИ

Украинская разведка подтвердила массированную атаку БПЛА на российские города 26 ноября, сообщают РБК-Украина и Obozrevatel, ссылаясь на собственные источники в ГУР.
По словам разведчиков, спецоперация показала "дырявость" российской ПВО.
По данным РБК-Украина, за этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны.
Как отмечают источники СМИ, эта операция продемонстрировала "дырявость" российской противовоздушной обороны. Окончательные последствия атаки пока неизвестны, но все точно не так, как заявили в России, что все сбили, пишет издание.
Массированная атака на Россию 26 ноября
Россияне сообщали о работе ПВО в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях в ночь на 26 ноября.
Утром утверждалось, что российским военным якобы удалось перехватить 9 БПЛА. Ночью в этих же регионах было сбито якобы 11 беспилотников.
Между тем Минобороны России также заявляло о якобы пуске Украиной переоборудованных ракет С-200.
Есть разрушения в Московской области; в Туле дрон влетел в многоэтажку, есть пострадавший.
В то же время в России жалуются, что БПЛА, которыми атаковали их города, были похожи на иранские "Шахеды", которыми Россия с 2022 года атакует украинскую гражданскую инфраструктуру. Стоит заметить, что ранее появлялись сообщения о производстве Украиной "аналогов Shahed".
В связи с воздушной атакой работу прекращали аэропорты Московской области "Внуково" и "Домодедово".
Последний раз массированы дроны атаковали Московскую область еще в августе 2023 года. Тогда оккупанты тоже перекрывали аэропорты.
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