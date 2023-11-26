В Одесской области - снежный Апокалипсис: перекрыта важная трасса

В области произошло много ДТП. К ликвидации последствий непогоды привлечены ГСЧС и полиция.

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В Одесскую область пришла зима / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, ГСЧС

Одесскую область в воскресенье 26 ноября накрыли снегопад и гололед. В связи с обрушившейся стихией перекрыта важная трасса - Одесса-Рени.

Местные СМИ пишут, что в общем, на утро 26 ноября, на трассах региона намело уже больше 10 м снега и к вечеру снегопад не прекратится. По состоянию на 11:00 в полицию поступило 48 сообщений о ДТП в Одесской области. Погибших и госпитализированных нет, сообщили в Нацполиции.

К ликвидации непогоды привлечены бригады спасателей. Работы по уборке деревьев и расчистке от снега дорог проводятся как в самой Одессе, так и в области. Работники ГСЧС помогают водителям вытаскивать застрявший в снегу транспорт.

видео дня

ГСЧС сообщает о временном перекрытии движения на трассе М15 "Одесса-Рени".

В Одесской области - настоящая зима. Смотрите видео:

В Украину идет зима - погода в Украине и Киеве

На днях ожидается очень серьезный снежный покров, который в большинстве областей продержится вплоть до Нового года, рассказал в интервью Главреду народный синоптик Станислав Щедрин.

По его словам, если не учитывать южные области Украины, то температура будет держаться в пределах -8 -10 ночью, и на уровне +1 -3 в дневной период.

Вместе с тем, в понедельник и во вторник снегопады и гололед следует ждать и в Киеве. Местных жителей призывают закупить все необходимое и, по возможности, воздержаться от поездок в эти дни.

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