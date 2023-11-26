Украину ждет трескучая зима: налетит -20 и завалит снегом - народный синоптик

Этой зимой Украину ждут очень холодные ночи и снежные заносы, прогнозирует народный синоптик Станислав Щедрин.

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Какой будет зима в Украине прогноз народного синоптика / Главред

В Украине начинается холодное время года. Зимой погода бывает разной и отличается сезон от сезона. В последние годы украинцы встречали Новый год и Рождество без снега и морозов.

Какими будут новогодние праздники в 2024 году, ждать ли погодных аномалий и трескучих морозов зимой, в интервью Главреду рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Каким будет декабрь в Украине, стоит ли ждать аномалий?

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Нет, в этом году в декабре не следует ждать аномалий. На днях ожидается очень серьезный снежный покров, который, по моему мнению, в большинстве областей продержится вплоть до Нового года.

Какой погоды ждать украинцам на Рождество и Новый год?

Если не учитывать южные области Украины, я прогнозирую, что температура будет держаться в пределах -8 -10 ночью, и на уровне +1 -3 в дневной период.

Стоит ли украинцам ожидать снега на Новый год 2024?

По моим прогнозам, снег будет. На днях в определенных областях выпадет очень много снега, он не растает и продержится даже до Нового года.

Январь всегда в Украине был с сильными морозами, каким он будет в 2024 году?

Первая декада января будет довольно теплой. Я думаю, с температурой где-то в пределах +2 +4 в дневной период, и 0 -2 в ночной.

То есть зима нам не готовит трескучую стужу или сильные снежные заносы?

Готовит. Следует ожидать сильных морозов во второй декаде января.

Стоит ли ожидать морозы -20 в Украине?

Конечно, морозы -20 будут, но в ночной период.

Энергетики, эксперты и представители власти предупреждают украинцев, что нынешняя зима будет очень сложной. Каковы ваши прогнозы?

Я тоже могу это подтвердить. На мой взгляд, зима будет тяжелой. В течение всей зимы будет снежить. Будет очень много снега и довольно низкие температуры. Как я уже говорил, вторая декада января и первая половина февраля будет с низкими температурами.

В дневной период ожидается температура в пределах -10 -15 градусов мороза.

Климатологи прогнозируют, что февраль 2024 в Украине может показаться достаточно аномальным, с потеплением и высокими градусами. А что думаете вы?

Я бы так не говорил. По моему мнению, февраль наоборот будет довольно холодным.

Осень в Украине была достаточно теплой и без дождей. Какой будет погода зимой и весной?

В своих прогнозах я и ориентируюсь на этот фактор. Если осень была теплая, зима будет холодной и снежной.

Зима 2024 будет очень отличаться от прошлогодней зимней поры года.

Что касается марта, особых аномалий не прогнозирую. Весна должна наступить по календарному плану.

Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

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