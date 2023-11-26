На Киевщину надвигается непогода: украинцев предупреждают о сильных метелях

Синоптики предупреждают украинцев об осложнении погодных условий в Киеве и области в ближайшие два дня, 26-27 ноября.
Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко на своей странице в Facebook сообщил, что на Киевщину надвигается непогода. На территории области прогнозируют гололедицу, метели, усиление ветра и тому подобное.
"Поэтому прошу каждого жителя области заранее позаботиться не только о себе. Помогите тем, кто в случае ухудшения погоды не сможет самостоятельно добраться до магазина или аптеки. Закупите им все необходимое. Автовладельцев также попрошу, по возможности, воздержаться от поездок в эти дни", - подчеркнул Кравченко.видео дня
Также председатель ОГА добавил, что оперативные службы Киевской области переведены в режим круглосуточного дежурства. Служба восстановления и развития инфраструктуры Киевской области, Нацполиция и ГУ ГСЧС обеспечат круглосуточный мониторинг.
"Дал задачу районным администрациям обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения. При необходимости оперативно развернуть дополнительные пункты "Незламності" и обогрева. Обо всех осложнениях погоды жители Киевщины будут безотлагательно проинформированы", - отметил он.
Напомним, что украинцев предупредили о серьезной непогоде в ближайшие дни. В ГСЧС предупреждают о гололедице, метели и приросте снежного покрова до 50 сантиметров.
Температура воздуха в Украине опустится до -6. По данным синоптика Натальи Диденко, 25-26 ноября будет новый циклон с дождями, мокрым снегом и сильным ветром.
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