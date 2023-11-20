Снег, гололедица и мороз: температура воздуха в Украине опустится до -6

В некоторых областях Украины будет не только мокрый снег, но и дождь.

https://glavred.info/synoptic/sneg-gololedica-i-moroz-temperatura-vozduha-v-ukraine-opustitsya-do-6-10518505.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине 21 ноября / фото: pexels

Погода в Украине 21 ноября будет снежной и местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптика Наталки Диденко, очень холодные ночи будут 22-23 ноября - до 14 градусов мороза. 25-26 ноября будет новый циклон с дождями, мокрым снегом и сильным ветром.

Прогноз погоды 21 ноября / фото: ventusky

Погода 21 ноября

В Украине 21 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют снег, дождь и гололедицу в западных, Житомирской, Винницкой областях. Ветер в этот день будет преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

видео дня

"Температура ночью 1-6° мороза, в западных областях и Крыму от 4° тепла до 1° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в большинстве западных и юго - западных областях 3-8° тепла, в Одесской области и в Крыму до 11°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -4

По данным meteoprog, 21 ноября Украину засыплет снегом. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -4...+ 1 градуса тепла. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до 0-6 градусов тепла.

Прогноз погоды 21 ноября / фото: meteoprog

Погода 21 ноября в Киеве

В Киеве 21 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скорость 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды 21 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеорологиня Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.