Буря закончится почти через 2 недели: в Украину ворвался жесткий геомагнитный шторм

Согласно графику, мощность магнитной бури повысится почти до 8 баллов. Этот шторм очень сильно затягивается.

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Украину накрыла очень затяжная и сильная магнитная буря / фото: pexels

Украину накрывает очень сильная магнитная буря. Штормить будет почти 2 недели. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну еще 16 ноября. Тогда ее мощность была на уровне почти 8-ми баллов. На следующий день сила шторма утихла, но 18 ноября буря вновь усилилась до почти 7-ми баллов. Сегодня, 19 ноября, буря утихнет до 5-ти баллов. И продержится на таком уровне до 20-го числа.

21 ноября геомагнитный шторм опустится до минимума, а на следующий день ударит с новой силой до почти 6-ти баллов. В 24-25 числах сила шторма будет на уровне почти 6-ти баллов. На следующий день буря пойдет на спад.

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Украину накрыла очень затяжная и сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 4 вспышки класса С и М. Специалисты считают, что 19 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 20%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 6 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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